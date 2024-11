Dopo la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello, Giglio si è scagliato come una furia contro Helena Prestes. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Il duro sfogo di Giglio

Diretta intensa quella di ieri sera. Nella casa del Grande Fratello infatti tra alcuni concorrenti continuano a esserci delle tensioni e solo nel post puntata Giglio si è scagliato come una furia contro Helena Prestes. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Proprio durante la serata, la modella ha avuto modo di ricevere una sorpresa da Dayane Mello. Ma non solo. La gieffina è anche risultata essere una delle preferite dal pubblico e ha così ricevuto l’immunità. Come se non bastasse, al momento delle nomination, Helena ha votato proprio Luca, che è così finito in nomination. Il parrucchiere, che avrebbe a sua volta voluto nominare la Prestes, a seguito dei recenti scontri, a quel punto nel post puntata è esploso e si è scagliato contro la modella.

Il gieffino infatti, sfogandosi con alcuni dei suoi compagni, ha affermato su tutte le furie: “Non mi interessa niente se non sta bene. Vai fuori e vai a farti una cura. Qua non ti voglio se non stai bene. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso, è incoerente come cosa”.

Giglio su Helena: “Non mi interessa se non stai bene, vai fuori e vai a farti curare, se non stai bene io non ti voglio qua. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?” Poi arriva Helena e fanno tutti finta di niente, CODARDI !

Ma non è finita qui. Successivamente Giglio ha proseguito il suo sfogo contro Helena Prestes e ha così aggiunto: “Ha incontrato la sua amica ed è contenta, è la preferita e mi può nominare. Io invece non la posso nominare e ho dovuto votare Federica che non c’entra niente. Non parlo e non va bene. Chiedo qualcosa e me lo tolgono. Quando cambiano le cose?”.

il mostro di reggio incazzato nero perché non gli hanno dato il blocco lui vs elena ajsjsj pic.twitter.com/JZ6ispGTMO — deLune (@Nonsopiukisono) November 27, 2024

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello? Tra i due gieffini ci sarà modo di avere un chiarimento?