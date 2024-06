Un fan di Ultimo nuota in mare aperto per raggiungerlo sullo yatch e chiedergli un selfie (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Giugno 2024

Ultimo

Un fan di Ultimo ha deciso di nuotare in mare aperto per poter farsi un selfie con il cantante. Ecco la sua reazione

In queste ore è stato pubblicato un video in cui possiamo vedere un fan di Ultimo raggiungere il cantante a nuoto, in mare aperto, per poter farsi un selfie. Ecco la sua reazione.

Un fan nuota in mare aperto per parlare con Ultimo

Di recente abbiamo parlato di Ultimo perché la città di Roma gli ha dedicato il parchetto dove ha passato la sua infanzia e dove sono nate le prime canzoni. Lui stesso ha ringraziato per tale onore dopo l’annuncio ufficiale:

“La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo.

Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo ‘ALTROVE‘. Un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio“.

Il cantante è molto amato dal pubblico e lo dimostrano i suoi continui sold out negli Stadi di tutta Italia. In questi giorni ha ripreso il suo tour e nei momenti liberi si gode un po’ di tranquillità al mare. Proprio in uno di questi momenti di libertà è stato raggiunto da un fan in una maniera del tutto inaspettata. Come possiamo vedere dal video pubblicato su TikTok il ragazzo ha nuotato fino in mare aperto con il telefono in mano per farsi un selfie.

Conoscendo il mio fiato a due metri di nuoto così sarei già schiattata , chapeau al ragazzo pic.twitter.com/pLVxBzBnvZ — sa🏎️ -5 and I’ll be home (@par0levuote) June 10, 2024

Il cantante non aveva assolutamente parole e lo ha fatto salite subito sulla sua imbarcazione. Il fan lo ha ringraziato e lo ha abbracciato dopo aver avuto il suo selfie. L’artista non l ha rimandato indietro a nuoto ma ha avuto l’accortezza di offrirgli un passaggio sul suo gommone. Una storia che ha fatto impazzire tutti i suoi follower, che hanno mandato tutto il loro sostegno a questo ragazzo.