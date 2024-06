La nuova fiamma di Fedez potrebbe arrivare presto in TV: “contesa tra Ballando e GF”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Giugno 2024

Fedez

Garance Authié, modella francese al centro dei gossip per il presunto flirt con Fedez, sarebbe contesa tra due noti programmi TV in Italia. Sembrerebbe infatti che Milly Carlucci (per Ballando con le Stelle) e Alfonso Signorini (per il Grande Fratello) abbiano pensato a lei! Chi la spunterà?

Fedez, la presunta fiamma contesa tra Ballando e GF?

Quante chiacchiere su Fedez e la sua presunta nuova fiamma Garance Authié! La modella francese, che già dalla prima uscita con il rapper al Gran Premio di Monaco ha fatto parlare di sé, ora è nell’occhio del ciclone. Si parla di un suo ruolo da protagonista non solo nel videoclip del cantante e del collega di quest’ultimo Emis Killa. A quanto pare anche in TV!

LEGGI ANCHE: Un fan di Ultimo nuota in mare aperto per raggiungerlo sullo yatch e chiedergli un selfie (VIDEO)

Sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile coinvolgimento di Garance Authié in alcuni programmi delle reti nazionali, Rai e Mediaset. Dopo che il gossip con Fedez è esploso, sembrerebbe che la modella abbia attirato l’attenzione non solo dei giornali e di coloro che seguono i pettegolezzi con curiosità, ma anche di alcuni addetti ai lavori del mondo dello spettacolo.

A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che su Instagram nelle scorse ore ha postato una storia in cui afferma che sia Milly Carlucci che Alfonso Signorini, rispettivamente per Ballando con le Stelle e il Grande Fratello, avrebbero già sondato il terreno. Sempre stando al rumor dell’opinionista, sembrerebbe peraltro che il suo manager non avrebbe escluso nessuna delle due eventualità e le starebbe valutando.

Ecco nel dettaglio quanto riportato da Amedeo Venza: “Boom! Garance, la nuova fiamma di Fedez, è stata contattata da ben due programmi TV, Ballando con le Stelle e il Grande Fratello! Il suo manager sta valutando entrambe le proposte”.

La storia di Amedeo Venza su Garance Authié, presunta fiamma di Fedez

Notizia da prendere con le pinze che non trova alcun tipo di ufficialità dalla diretta interessata, così come dal suo staff o dai presentatori dei due programmi menzionati. Vedremo se per la presunta fiamma di Fedez è davvero previsto un futuro televisivo tutto italiano o si tratta di semplici dicerie di corridoio.