Una ricerca della Bbc svela i segreti nutrizionali di alimenti comuni ma spesso sottovalutati per proteggere il sistema nervoso e le arterie

Sebbene le proprietà di molti alimenti siano ormai note, la Bbc ha recentemente spostato l’attenzione su una cinquina di cibi selezionati tra mille diversi candidati. Questi ingredienti, spesso fuori dai radar della spesa quotidiana, offrono benefici rilevanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per la protezione delle funzioni cognitive.

Bietola

La bietola rappresenta un esempio lampante di come la natura possa difendere il nostro sistema nervoso dagli effetti inesorabili del tempo e dell’invecchiamento cellulare. Questa verdura contiene preziosi nitrati che aiutano l’organismo a produrre ossido nitrico, una molecola fondamentale per migliorare la circolazione sanguigna e stabilizzare la pressione. La presenza di polifenoli come la quercetina e il kaempferolo frena i processi infiammatori, mentre la luteina garantisce una protezione specifica per la salute degli occhi. In cucina, gli esperti suggeriscono di non bollire eccessivamente le foglie per evitare la dispersione dei nutrienti essenziali come il magnesio e la vitamina K.

Crescione

Un altro protagonista della salute a tavola è il crescione, un vegetale ricchissimo di vitamine del gruppo B e di potenti composti antiossidanti e antinfiammatori naturali. Il suo consumo regolare contrasta efficacemente il colesterolo cattivo e riduce il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete o gravi malattie cardiache. Secondo la Bbc, questo alimento condivide con i broccoli il primato per la presenza di fenilisotiocianato, una sostanza organica capace di rallentare la crescita cellulare anomala. Addirittura, il World Journal of Psychiatry ha evidenziato nel 2018 le sue proprietà antidepressive, legate a una densità incredibile di ferro, potassio e omega-3.

Mandorle

Le mandorle confermano il loro ruolo cruciale grazie agli acidi grassi monoinsaturi e alla vitamina E, elementi che migliorano nettamente la funzionalità dell’intestino umano. Una ricerca condotta su soggetti con fattori di rischio ipertensivi ha dimostrato che il consumo quotidiano di questo frutto secco riduce sensibilmente lo stato d’infiammazione generale. “Le mandorle favoriscono l’aumento del livello di butirrato, un acido che alimenta le cellule del colon”, spiegano i ricercatori analizzando gli effetti positivi sulla flora batterica. Sostituire uno snack industriale con una manciata di mandorle può dunque trasformarsi in una strategia vincente per la longevità delle arterie.

Barbabietola

Spesso scartate per abitudine culturale, le foglie della barbabietola nascondono in realtà tesori nutrizionali superiori alla radice stessa, essendo piene di calcio e proteine. Il professor Luis Gustavo Saboia Ponte sottolinea come le foglie tendano a non rientrare nelle consuete abitudini alimentari per semplice mancanza di conoscenza gastronomica o pregiudizio. “Le abitudini culturali influenzano fortemente ciò che è considerato commestibile e le parti a foglia sono spesso considerate secondarie”, afferma il docente della Universidade Paulista. Uno studio del 2019 ha confermato che l’assunzione di queste foglie liofilizzate può abbassare i grassi nel sangue in soggetti obesi o in sovrappeso.

Semi di zucca

Infine, i semi di zucca si rivelano fondamentali per la protezione del sistema nervoso contro i danni derivanti da sostanze tossiche come metalli pesanti o alcol. Ricchi di acido linoleico e oleico, questi semi esercitano un’azione neuroprotettiva che è stata confermata da recenti esperimenti scientifici sulle funzioni cognitive e sulla memoria. Una ricerca pubblicata nel 2025 suggerisce che la tostatura renda i nutrienti ancora più biodisponibili per il nostro corpo, migliorando l’assorbimento delle sostanze benefiche. Integrare questi piccoli alleati nella dieta quotidiana permette di nutrire il cuore e il cervello con uno sforzo economico e culinario davvero minimo.

Dario Lessa

