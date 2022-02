1 Parte il FantaAmici 2022

Ci siamo! Finalmente tra pochi giorni parte il FantaAmici 2022, il gioco che tutti i fan del talent show di Maria De Filippi stavano attendendo. Sulla scia del FantaSanremo e del FantaCalcio, arriva anche il game dedicato al celebre programma di Canale 5, che ormai si avvicina sempre di più al Serale. Solo qualche giorno fa infatti abbiamo scoperto chi sono i primi 4 allievi che hanno ottenuto accesso alla fase finale della trasmissione, e nelle prossime settimane sapremo a chi verranno consegnante le ulteriori maglie restanti.

Nell’attesa, gli utenti sul web possono divertirsi giocando col FantaAmici 2022! Ma come funziona e quali sono le regole? Lo scopo del gioco è quello di creare una propria squadra personale, in maniera del tutto gratuita, fatta di 5 allievi e 1 professore. Settimana dopo settimana, in base a quello che accadrà all’interno del talent show, verrano stilate delle classifiche, e al termine dell’edizione chi avrà ottenuto più punti vincerà! Giocare è semplice. Basta collegarsi al sito web www.fantaamici.it, o ai canali social, e seguire le indicazioni. Scopriamo dunque le regole del gioco:

Componi la tua squadra, formata obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore . Avrai a disposizione 1000 monete per poterli acquistare.

. Avrai a disposizione per poterli acquistare. I punteggi alla tua squadra verranno assegnati in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in squadra, per tutto il tempo della durata di Amici.

Ad influenzare l’andamento delle classifiche sarai chiamato in gioco direttamente tu, con una serie di minigiochi: Twitter star, TikTok creators, Il mondo di Amici sa.

Ma quando inizia il FantaAmici 2022? Come annunciato sui social, il gioco partirà ufficialmente domenica 22 febbraio. Da quel momento ogni utente potrà creare la propria squadra, e dare il via alle danze. Nel mentre in queste ore è stato svelato il regolamento del primo minigioco, che si svolgerà su Twitter. Andiamo a scoprire come funziona e di cosa si tratta.