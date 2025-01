Anche quest’anno con il ritorno del Festival avremo anche il FantaSanremo 2025! Al momento tra i capitani più apprezzati e scelti ci sono Elodie e Achille Lauro.

FantaSanremo 2025, gli artisti che spiccano

Con il Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio, torna anche il FantaSanremo 2025. Il fantasy game dedicato all’evento musicale cambia le sue regole, ma ha già appassionato tantissimi utenti.

Stando ai dati raccolti da AdnKronos, infatti, sono già state superate le 500 mila squadre iscritte con ben 80 mila leghe già schierate. Ma manca ancora un po’ di tempo e gli organizzatori hanno avvertito che sono pronti, tra ben 24 giorni, alla chiusura delle iscrizioni, consigliando di non ridursi all’ultimo con la creazione della squadra del FantaSanremo 2025.

Ma chi sono i capitani più schierati? Al momento a spiccare maggiormente sarebbero Achille Lauro ed Elodie su tutti, seguiti da Olly, ma anche da Giorgia e Tony Effe, come fa sapere il sito.

Peraltro è bene ricordare che ci sono dei cambiamenti molto importanti per quel che riguarda le regole. Se prima avevamo 5 titolari, ora ne abbiamo 7 (2 di questi sono le riserve9. Il capitano ha nuove funzionalità e la formazione del FantaSanremo 2025 si possono modificare ogni sera. Un’altra modifica riguarda anche i bonus e malus. Questo perché i concorrenti in gara saranno valutati anche durante il Dopo Festival, in base alle loro interazioni. Ciò coinvolgerà anche i ragazzi delle Nuove Proposte e si si riceveranno punti in più.

I bonus extra riguardano titolari e riserve e coinvolgono anche delle attività extra. Per ora bonus e malus sono top secret e riserveranno grandi sorprese. Verranno rivelati ogni sera alle 20:00 e potranno riguardare aspetti degli outfit o alcune precise azioni. Insomma il FantaSanremo 2025 ha cambiato certamente le sue regole, ma non di certo il suo fascino.

Ricordiamo che il FantaSanremo 2025 è molto popolare sui social, con numeri in constante crescita. Pensiamo per esempio ai 700.000 follower attuali su Instagram, si passa poi ai 230.000 su TikTok. Mentre su X si arriva alla bellezza di 65.000. Senza dimenticare i 35.000 su Facebook e i 190.000 su Threads. Ma anche il canale Telegram conta 28.500 iscritti attivi.

Che dire? La febbre da FantaSanremo 2025 è sempre più viva!