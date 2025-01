Ospite al TG1 delle 20:00 Carlo Conti ha fatto un nuovo annuncio dei suoi. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha rivelato infatti chi è il primo super ospite! Si tratta di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Sanremo 2025, Jovanotti primo super ospite

Giornata di annunci quest’oggi riguardo al Festival di Sanremo 2025 e le prime indiscrezioni sul prossimo Eurovision Song Contest. Carlo Conti al TG1 delle 20:00 ha rivelato altri indizi sulla manifestazione canora in programma dall’11 al 15 febbraio.

LEGGI ANCHE: Il FantaSanremo 2025 è partito e due artisti sono i più scelti in assoluto

Nel pomeriggio di oggi Dagospia e Il Messaggero hanno svelato che assisteremo alla presenza di Gerry Scotti e di Jovanotti nelle vesti di co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025. Questo quello che si vociferava e che ha quindi fatto pensare che Carlo Conti avrebbe confermato tutto durante il collegamento di stasera. Ma cosa ha detto davvero? Si trattava di questo? In realtà no, perché abbiamo scoperto il primo super ospite della prima serata!

Non appena gli è stata data la parola, il direttore artistico di Sanremo 2025 ha scoperto le carte e confidato quanto segue: “Carissimi amici del TG1. Ho un’altra sorpresa per voi. Il primo super ospite martedì 11 febbraio sarà Jovanotti”.

Poco dopo il direttore artistico si è collegato con Lorenzo Jovanotti che si è detto molto entusiasta dopo un simpatico siparietto.

Questo quindi l’annuncio da parte di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2025!

I co-conduttori del Festival divisi per serate

Ma ricordiamo chi sono tutti i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025, durante le serate della manifestazione canora.

Come detto per la prima serata, che sembrava dovesse avere la conduzione solitaria del direttore artistico e presentatore, si vocifera sempre la presenza di Gerry Scotti e Lorenzo Jovanotti Cherubini, che in realtà è stato annunciato come super ospite. Il conduttore e il cantautore saranno protagonisti dunque l’11 febbraio.

Ma gli altri giorni chi vedremo? Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 vedremo invece un terzetto straordinario formato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Successivamente durante la terza serata della kermesse canora, ci saranno tre donne. Parliamo nello specifico di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Si passa poi alla quarta serata di Sanremo 2025 con il duo Mahmood e Geppi Cucciari, mentre per la finale del Festival avremo Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.