A Sanremo 2025 non solo Gerry Scotti anche Lorenzo Jovanotti saranno co-conduttori

Oggi è stato annunciato da Dagospia l’arrivo di Gerry Scotti come co-conduttore del Festival di Sanremo 2025. Ma non sarà il solo a quanto pare. Perché sempre nella giornata odierna, Il Messaggero ha annunciato anche la presenza di Lorenzo Jovanotti.

Sanremo 2025, tra i co-conduttori anche Jovanotti

Dagospia nella giornata di oggi ha svelato che Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata d’esordio del Festival di Sanremo 2025. Ma a quanto pare non sarà il solo. Da giorni circola il nome di un altro volto noto che potrebbe affiancare Carlo Conti. E proprio oggi Il Messaggero ha rilanciato quello di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Stando a quanto si apprende durante il TG1 delle 20:00 questa sera, Carlo Conti annuncerà proprio la presenza di Gerry Scotti e Jovanotti durante la prima serata di Sanremo 2025. Questo gli permetterebbe non solo di presenziare nel ruolo di ospite e promuovere il su nuovo album, ma mettersi in gioco anche in una veste inedita.

Proprio Carlo Conti in questi giorni ha confidato che stava provando a convincere in tutti i modi due suoi cari amici di raggiungerlo nella Città dei Fiori per Sanremo 2025. Ed evidentemente tutti i nodi sono stati sciolti. Inizialmente si pensava potessero essere Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ma fin da subito Giuseppe Candela ha smentito tutte le ipotesi del caso, parlando di altri personaggi.

E così è stato a quanto pare, dato che Gerry Scotti e Lorenzo Jovanotti pare siano stati scelti da Carlo Conti per fargli da spalla al Festival di Sanremo 2025. Proprio stasera come detto potrebbe arrivare l’attesissimo annuncio che tutti aspettano. Vi piace questa accoppiata?

Sanremo 2025 si avvicina e le sorprese non sembrano di certo mancare.