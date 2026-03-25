Fare la doccia tutti i giorni è un’abitudine diffusa e spesso considerata indispensabile, ma non sempre è sinonimo di maggiore benessere. La sua utilità dipende da diversi fattori, come lo stile di vita, il tipo di pelle e le condizioni individuali: in alcuni casi può fare bene, mentre in altri, può fare male alla salute cutanea. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Fare la doccia tutti i giorni: un’abitudine da riconsiderare

Per molte persone, la sveglia e la doccia rappresentano un passaggio fisso e quasi automatico della giornata. Tuttavia, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, gli esperti del portale anti-bufale curato da Fnomceo hanno ricordato che “lavarsi completamente ogni giorno non è affatto necessario”. L’idea che la doccia quotidiana sia indispensabile per tutti, infatti, non trova un reale fondamento scientifico universale. La frequenza dei lavaggi varia in base allo stile di vita, alle condizioni personali e al livello di esposizione a sporco, sudore o agenti esterni.

La necessità di lavarsi dipende da diversi fattori: attività fisica, lavoro svolto, presenza di impurità sulla pelle o semplice esigenza di rinfrescarsi. Non si tratta quindi solo di igiene, ma anche di benessere soggettivo: una doccia può avere effetti rilassanti oppure energizzanti. Allo stesso tempo, l’uso frequente di acqua e detergenti può risultare controproducente se eccessivo, trasformando un’abitudine salutare in una pratica potenzialmente dannosa.

Pelle e barriera cutanea: i rischi dei lavaggi frequenti

Un aspetto centrale riguarda la salute della pelle. L’acqua calda e i detergenti possono compromettere la cosiddetta barriera cutanea, lo strato protettivo più esterno dell’epidermide. Questa struttura svolge due funzioni fondamentali: proteggere l’organismo da agenti esterni e mantenere il corretto livello di idratazione.

Una doccia calda è spesso percepita come piacevole e rilassante, utile anche per iniziare la giornata nelle mattine più fredde. Tuttavia, temperature troppo elevate possono avere conseguenze negative sulla pelle: tendono a eliminare i lipidi naturali che la proteggono, contribuendo a secchezza e perdita di idratazione. Un segnale da non sottovalutare è la sensazione di pizzicore o l’arrossamento durante il lavaggio, indicazione che l’acqua è eccessivamente calda e dovrebbe essere regolata verso valori più moderati. In presenza di disturbi cutanei, come l’eczema, l’esposizione ad acqua molto calda può inoltre accentuare l’infiammazione e peggiorare i sintomi.

Le docce a temperature più basse, comprese quelle tiepide o fredde, offrono diversi benefici per la pelle. In particolare, contribuiscono a rendere i pori meno dilatati, favorendo un aspetto più compatto e riducendo l’ingresso di impurità. Inoltre, questo tipo di esposizione aiuta l’epidermide a mantenere i propri oli naturali, limitando la disidratazione e supportando una migliore capacità di risposta agli stimoli esterni o a eventuali microlesioni.

Fare la doccia tutti i giorni fa bene o male? Le parole degli esperti

Secondo l’Associazione americana dei dermatologi, Aad, una doccia dovrebbe durare tra i 5 e i 10 minuti, preferibilmente con acqua tiepida. L’uso di acqua troppo fredda o molto calda non apporta benefici comprovati e può risultare problematico per la pelle. In presenza di condizioni dermatologiche come l’eczema, inoltre, lavaggi frequenti e temperature elevate possono aggravare i sintomi: “l’eczema, per esempio, può peggiorare proprio con docce frequenti o bagni lunghi e, soprattutto, usando acqua molto calda”. In questi casi, è importante adottare un approccio personalizzato, adattando le proprie abitudini alle esigenze della propria pelle.

In definitiva, non esiste una regola valida per tutti: la doccia rimane un gesto quotidiano diffuso, ma la sua frequenza e modalità dovrebbero essere guidate più dal buon senso e dalle condizioni individuali che da un automatismo rigido.