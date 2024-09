Per tanti anni è stato un volto molto amato della TV e del giornalismo italiano. Stiamo parlando di Luca Giurato, morto nella giornata odierna a causa di un infarto fulminante. Il giornalista e conduttore Rai aveva 84 anni e a dare l’annuncio è stata sua moglie Daniela Vergara ad AdnKronos, tra le lacrime.

Luca Giurato è morto

Arriva davvero una brutta notizia per il mondo della TV e del giornalismo. Ed è arrivata proprio in questi minuti, inaspettatamente. È morto il giornalista e conduttore televisivo, Luca Giurato.

Amatissimo dal pubblico e davvero molto apprezzato per la sua simpatia e professionalità, Luca Giurato è stato un volto storico della Rai. Ma oggi purtroppo siamo venuti a conoscenza della sua scomparsa all’età di 84 anni. Si è spento sul litorale romano, a causa di un infarto fulminante.

A parlare è stata la moglie Daniela Vergara che ha confermato il decesso: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”, ha raccontato tra le lacrime lacrime ad AdnKronos la Vergara.

Dopo aver esordito come giornalista a Paese Sera e La Stampa, Luca Giurato pian piano si è fatto largo anche nel mondo della televisione ed è diventato uno dei conduttori Rai più amati e apprezzati. Lo ricordiamo, per esempio, al timone di UnoMattina e Domenica In.

La notizia si è diffusa piuttosto rapidamente e ha lasciato davvero tutti senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa simile e così improvvisamente peraltro. Tanti amici e colleghi di Luca Giurato in questi minuti lo stanno ricordando sui social e diversi telespettatori stanno rendendo omaggio al giornalista sulle varie pagine web, con un pensiero o ricordo degli anni di carriera del conduttore.

Pensiamo ad Antonella Clerici, con cui ha lavorato in passato. La presentatrice di È sempre mezzogiorno ha postato una loro foto insieme e la didascalia: “Ciao Luca, quante risate a UnoMattina”. A questi si aggiungono Paola Perego e Caterina Balivo: “Ciao Luca” e molti altri.

Anche il nostro direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ci ha tenuto a spendere delle parole per Giurato: “Luca Giurato è sempre stato così gentile con me, così affettuoso, nonostante la sua popolarità non se l’è mai tirata con nessuno, Gentile con il presidente della Rai come con l’ultimo degli spettatori. Ha lavorato anche a lungo per me per Novella 2000 e per Visto e l’ha fatto soprattutto per amicizia, perché mi era di enorme aiuto. A Daniela il mio abbraccio e quello di tutti i miei giornalisti. Ciao, Luca, ora da lassù puoi vedere quanto bene ti abbiamo voluto”.

Novella2000.it e Novella 2000 con profondo dispiacere si uniscono al dolore della moglie Daniela Vergara e della famiglia per la perdita del caro Luca Giurato.