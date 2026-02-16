Dopo il grande successo alle Olimpiadi di Milano Cortina con un doppio oro da sogno, Federica Brignone pensa al ritiro? La campionessa con una replica ai microfoni di Eurosport fa chiarezza sul suo futuro.

Ritiro per Federica Brignone dopo le Olimpiadi?

Federica Brignone pensa al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo a seguito del doppio oro leggendario a questi Giochi invernali.

A fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato la diretta interessata, intercettata dalla giornalista Lia Capizzi.

LEGGI ANCHE: Milano Cortina, le gare di oggi: orari e dove vedere gli azzurri

La replica sul suo futuro: parla Brignone

Nel corso dell’intervista il quesito, viste le tante indiscrezioni, non poteva di essere certo evitato. Il ritiro per Federica Brignone: è sì o un no?

“Una domanda che ricorrerà da qui ai prossimi giorni/settimane. Ti ritiri? Cosa fai? Cos’è questa voce che circola?”, ha domandato Lia Capizzi, inviata di Eurosport a queste Olimpiadi di Milano Cortina.

Il ritiro di Federica Brignone non sembra essere nei suoi piani. Con aria sorpresa, infatti, l’atleta italiana ha risposto: “Non lo so… Sinceramente non l’ho mai detto e neanche pensato in realtà. Boh. Quindi se volete che mi ritiri…. ci penserò. Però al momento non è nei miei piani”, ha concluso con un sorriso.

Quindi se qualcuno ha avuto il timore di un ritiro di Federica Brignone dopo le Olimpiadi, può tirare un sospiro di sollievo. La Tigre è pronta a ruggire ancora!

Federica Brignone nella storia

Per Federica Brignone si tratta di un vero e proprio successo in questi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. D’altronde era l’unico trofeo che le mancava in bacheca.

L’atleta è entrata di diritto nell’Olimpo dello sport del nostro Paese. Prima di questa sua impresa, solo altri tre italiani erano riusciti a vincere due ori individuali durante le Olimpiadi invernali.

Nello specifico ricordiamo Alberto Tomba durante i Giochi di Calgary nel 1988, a seguire Manuela Di Centa a Lillehammer nel 1994 e infine Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026. In questo elenco, ora, è presente anche Federica Brignone.

CREDITI FOTO: Tomasz Jastrzebowski / Foto Olimpik / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.