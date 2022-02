1 La risposta di Federica Calemme a Signorini

Federica Calemme è stata eliminata dal Grande Fratello Vip qualche settimana fa, mentre Gianmaria Antinolfi ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il reality. Queste le sue parole esatte: “Alfo abbandono. Questa decisione non dipende da me. Avevo preso delle scadenze, degli impegni molto importanti. Sono riusciti a spostarli un pochino, abbiamo fatto il possibile, ma…è finita la pacchia “. L’imprenditore è subito rimasto colpito dall’ex Professoressa de L’Eredità, ma all’inizio lei non sembrava molto ricambiare questo interesse. Fatto sta che alla fine hanno trovato una sorta di equilibrio e ora passano diverso tempo insieme.

Ne ha parlato anche Alfonso Signorini nella puntata in diretta di lunedì 7 febbraio 2022. In questa occasione, infatti, ha voluto fare una battuta rivolgendosi proprio a Gianmaria che era lì presente in studio. Ecco cosa riportano di versi siti, come anche Isa e Chia:

Allora come va? Ti ho visto sabato in Monte Napoleone che eri pieno di sacchetti Gucci e Prada con la tua fidanzata Federica. L’jai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. È solo l’inizio, caro mio. Ciao Federica.

La risposta di Federica Calemme è arrivata su Twitter nella notte dell’8 febbraio: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca“, frase seguita da una emoji che ride fino ad arrivare alle lacrime. Anche Antinolfi ha cercato di sdrammatizzare la situazione rispondendo con ironia e rifacendosi a dei commenti che in passato aveva fatto Soleil Sorge sul suo conto: “Macché, l’ho portata all’outlet“. Vi ricordate cosa aveva rivelato la vippona a proposito del suo ex flirt? Andiamo a rivedere le sue parole. Continuate a leggere….