Grande Fratello Vip 6: lascia Gianmaria Antinolfi

Si è tanto parlato dal prolungamento in poi della scelta di Gianmaria Antinolfi di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6. Se in un primo momento il partenopeo ha deciso di proseguire la sua avventura, a un certo punto ha iniziato ad accusare il colpo e di settimana in settimana ha rimandato la sua uscita. A fermarlo poi, dopo l’interesse per Sophie Codegoni (poi svanito) è stata Federica Calemme. Tra loro si è instaurato un bel legame, interrotto e ripreso dopo pochi giorni di lontananza.

Ad oggi Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno intenzione di proseguire la loro conoscenza fuori e lui le ha fatto varie promesse. Una volta che lei è stata eliminata (parliamo della puntata di venerdì), il gieffino si è deciso a non proseguire il suo percorso nel reality show di Canale 5. Alfonso Signorini ha voluto comunque concedergli ancora qualche giorno, fino a oggi, quando è giunta la decisione definitiva.

Così Gianmaria Antinolfi ha comunicato al GF Vip e al pubblico a casa la sua volontà di tornare alla sua vita di tutti i giorni. Interpellato dal conduttore, ha confermato: “Alfo abbandono. Questa decisione non dipende da me. Avevo preso delle scadenze, degli impegni molto importanti. Sono riusciti a spostarli un pochino, abbiamo fatto il possibile, ma…è finita la pacchia”. A questo punto Gianmaria ha salutato i suoi compagni per andare poi in studio, dove ad aspettarlo c’è Alfonso Signorini e… Federica!

Stavolta Gianmaria Antinolfi ha deciso di fare ritorno a casa dalla sua famiglia e per davvero. Questo gli permetterà quindi di riprendere il mano il suo lavoro e riabbracciare Federica Calemme, con la quale ha intrapreso una conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6.

