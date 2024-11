Federica Nargi ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici, che l’hanno premiata assegnandole il massimo dei voti.

I 10 di Federica Nargi a Ballando

Questa sera Federica Nargi ha ottenuto il massimo dei punti in tutte le gare. Nel corso della prima manche, dopo aver dedicato l’esibizione alla nonna ormai scomparsa, ha ricevuto da Carolyn Smith i 30 punti del primo posto. Questo il racconto del ricordo:

“Ci sono di passaggi che ieri ho fatto fatica a fare. Mi manca mia nonna, non c’è più ma io parlo ancora con lei e le chiedo aiuta. La vedo nei piccoli segni e nelle coincidenze della vita. Il fatto che queta settimana portiamo un ballo a una persona cara è una coincidenza fondamentale perché il 16 novembre, è il suo compleanno”.

Il tango di Federica Nargi e Luca Favilla durante l’ottava puntata sulle note di “El Tango de Roxanne”.



💃🏻🤍#BallandoConLeStelle



pic.twitter.com/YwlqpRzhE7 — Since 1990🤍 (@Since1990_F) November 16, 2024

Nel corso della gara vera e propria, poi, ha fatto una danza molto seducente insieme al suo maestro. Alla fine il pubblico è scoppiato in un boato alzandosi in piedi e la telecamera ha inquadrato una strabiliata Rossella Erra. Anche la giuria ha avuto da indirizzare loro grandi complimenti e tutti quanti hanno assegnato un 10 a testa. Il totale è stato di 50 punti, che si aggiungono ai 30 precedenti.

Riusciranno ad arrivare primi questa sera? Sicuramente è molto improbabile che escano dalla competizione. Staremo a vedere come se la caveranno e se arriveranno in finale tra qualche settimana. Voi che cosa ne pensate? Continuate a seguire Ballando con le stelle in diretta streaming su RaiPlay.