La conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, ha scelto di condividere sui social il valore umano e spirituale di un momento profondamente privato vissuto con Papa Leone XIV

Un incontro che va oltre il protocollo

Non tutti gli incontri restano impressi allo stesso modo nella memoria di una persona. Alcuni, però, superano il confine dell’esperienza pubblica e diventano parte della sfera più intima, quella che non ha bisogno di clamore per essere raccontata. È così che Federica Panicucci ha descritto l’incontro con Papa Leone XIV, definendolo senza esitazioni un dono. Ecco le parole di Papa Leone XIV : “Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti”.