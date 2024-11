TVBlog ha lanciato un nuovo retroscena sull’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle: “Già richiamato in precedenza”.

Il retroscena sull’esclusione di Madonia

La tanto chiacchierata esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle continua a essere motivo di chiacchiericcio per la modalità in cui si è verificata. Di questo ne hanno parlato tutti e lo stesso ballerino ha raccontato la sua versione dei fatti a Il Corriere della Sera, gettando però del mistero sulla relazione con Sonia Bruganelli. E anche lei a sua volta è stata piuttosto criptica.

Ma tralasciando questo aspetto della vita privata, ora c’è un retroscena ripreso da TVBlog, secondo cui Angelo Madonia, il ballerino di Federica Pellegrini, in passato sarebbe stato già “richiamato” da parte della produzione:

“Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio, raccontano di raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia”. Ma per quale motivo? Il sito ha provato a fare chiarezza e spiegare come sono andate le cose e cosa si sarebbe verificato nel backstage. Stando a quanto si legge pare che il ballerino fosse spesso distratto durante le prove con Federica Pellegrini:

“(…) In questo modo la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performances del sabato sera. La produzione dunque avrebbe richiamato Madonia all’ordine”.

Il portale fa sapere però che dopo l’accaduto le cose tra Angelo e Federica sarebbero infatti migliorate. La prova più palpabile è stata l’esibizione di sabato, i voti alti e commenti positivi della giuria e l’abbraccio finale tra Madonia e la Pellegrini. Ma c’è un ma. Tutto è andato a dissolversi nel momento in cui c’è stata la famosa querelle post esibizione.

TVBlog la definisce come una “goccia che ha fatto traboccare il vaso”, e che ha poi portato alla decisione di lunedì. Scelta dove per la prima volta maestro di Ballando con le Stelle ha subito un allontanamento dal programma. Pare peraltro che sono nel tardo pomeriggio Federica Pellegrini avrebbe scoperto il tutto: “In molti dicono sia stata molto paziente in tutte queste settimane”.

Sarebbero questi dunque i nuovi retroscena dietro l’estromissione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle!