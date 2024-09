Ecco tutto quello che sappiamo su Domenica, concorrente di Bake Off Italia 2024, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Domenica di Bake Off Italia

Nome e Cognome: Domenica (non conosciamo il suo cognome)

Data di nascita: 1963

Luogo di nascita: Sant’Arcangelo (Potenza)

Età: 61 anni

Professione: ex impiegata

Marito: è sposata con Roberto

Figli: Domenica ha due figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @domenica_bakeoff12

Domenica di Bake Off Italia età e biografia

Tra i concorrenti di Bake Off Italia 2024 quest’anno c’è anche Domenica. Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia. La pasticciera nasce nel 1963 a Sant’Arcangelo, Potenza. La sua età è dunque di 61 anni.

Non conosciamo a oggi il suo cognome, così come non siamo in possesso dei dati relativi alla sua altezza e al suo peso.

Domenica è un’ex impiegata, è iscritta all’Università delle Tre Età del suo paese e prende parte a diversi laboratori. Pratica anche pilates per mantenersi in forma.

Si definisce una persona entusiasta della vita e una delle sue più grandi passioni è proprio la pasticceria.

Vita privata

Volete sapere di più sulla vita privata di Domenica di Bake Off?

La pasticciera ha un marito ed è sposata da ben 37 anni con Roberto.

Dal loro amore sono nati anche due figli.

Proseguiamo per scoprire dove seguire Domenica sui social.

Dove seguire Domenica di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Il pubblico senza dubbio si sta già chiedendo dove è possibile seguire Domenica di Bake Off sui social.

La pasticciera ha un profilo Instagram.

Tuttavia a oggi non sembrerebbe essere molto attiva sul social.

Vediamo ora cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del cooking show più famoso d’Italia.

Domenica a Bake Off Italia 2024

La nuova edizione di Bake Off Italia è ufficialmente partita e quest’anno tra i concorrenti che si metteranno alla prova sotto al tendone c’è anche Domenica. La pasticciera in merito alla sua partecipazione al celebre programma in onda su Real Time dichiara sicura:

“Bake Off per me rappresenta un nuovo laboratorio, che si aggiunge a tutti quelli che sto facendo. L’affronterò come al mio solito, con tutto l’impegno e l’entusiasmo possibile”.

E ancora Domenica aggiunge:

“Merito un posto nell’olimpo della pasticceria perché sono curiosa, solare ed entusiasta di imparare”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Sapete chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2024? Andiamo a fare la loro conoscenza:

Giorgia Saccani, Helen Bartels Cole, Liza Merkuryeva, Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Giulia Pilloni, Francesco Beta, Francesco Giachino, Valeria De Crescenzo, Jessica Santucci, Manuela Inzillo, Domenica, Sergio Zuncheddu e Federica Polimeni.

Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia sono i giudici di Bake Off Italia 2024. Nel cast tuttavia c’è anche una new entry: Iginio Massari.

Benedetta Parodi invece prenderà nuovamente in mano le redini della trasmissione e sarà la conduttrice del cooking show.

Il percorso di Domenica a Bake Off 12

Domenica è pronta dare il via al suo percorso a Bake Off Italia 2024. Dopo due puntate di selezioni ricche di emozioni, la pasticciera ha convinto i giudici e ha così avuto l’accesso al tendone. Ma cosa accadrà durante la sua esperienza?

(IN AGGIORNAMENTO)