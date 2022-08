Tommaso Zorzi in queste ore è finito in tendenza su Twitter per un motivo molto particolare. Ecco cosa sta succedendo

Perché Tommaso Zorzi è in tendenza su Twitter

In questi ultimi giorni abbiamo parlato di Tommaso Zorzi in relazione al suo riavvicinamento con Francesco Oppini. I fan non potrebbero esserne più contenti. I due, infatti, sono stati avvistati a cena insieme con le rispettive dolci metà:

Gli ‘zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. L’influencer e l’opinionista, dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo. Dopo l’ultimo incontro avvenuto al Palace Hotel a Milano Marittima, ieri hanno cenato insieme in un ristorante di Courmayeur. Insieme con loro c’erano i genitori e la sorella di Zorzi, Gaia, la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi.L’armonia tra Tommy e Francesco sono ritornati nel migliore dei modi per godersi ogni singolo momento brindando anche ai loro successi.

Nella giornata di oggi, però, vediamo che su Twitter è salito in tendenza l’hashtag “tzvip“. Come mai? Il motivo è riconducibile ad alcune divertenti Stories che ha fatto Tommaso Zorzi su Instagram. L’influencer, infatti, ha mostrato la sua pancia gonfia ieri: “Ragazzi, è tutto il giorno che mangio“. Per esagerare ha anche aumentato il volume dello stomaco con il fiato. Ironizzando ha anche scritto: “Boy or Girl?“. Stamattina, poi, l’annuncio: “Incredibile veramente… Era tutta ca**a”.

Un video molto simpatico che ha fatto divertire tutti i suoi follower. Qualcuno ha fatto una domanda retorica: “Perché il profilo Instagram di Tommaso Zorzi è il tuo preferito?” o ancora: “Ha già partorito?“. Altri, poi, continuando sulla via dell’ironia iniziata da Tommaso gli hanno chiesto se fosse maschio o femmina. C’è anche chi, evidentemente, ha perso il sonno: “Grazie Tommaso, stanotte non ci ho dormito“. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Zorzi e non solo.

