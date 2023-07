Arriva la conferma: Federica Pellegrini è incinta (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Luglio 2023

Arrivano le foto di un pancino sospetto di Federica Pellegrini mentre è in vacanza col marito che danno per certa la sua gravidanza

Sembra ormai certo che Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno genitori

Una domanda che spesso viene fatta a Federica Pellegrini da quando ha smesso di gareggiare nel nuoto e soprattutto da dopo che si è sposata con Matteo Giunta riguarda i figli. Le viene chiesto infatti se ha intenzione di averli e soprattutto quando. E lei una volta, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha detto che è una cosa bellissima avere dei figli, ma spesso la domanda sembra nascondere il fatto che se non li avrà si dovrebbe sentire meno realizzata e questo non lo trova giusto e soprattutto corretto.

Ma adesso pare che la famiglia si allargherà davvero. Proprio ieri Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione. Si vociferava, infatti, che l’ex campionessa di nuoto fosse in dolce attesa. A dimostrazione di questo si era parlato di un pancino sospetto e che lei e il marito sarebbero diventati presto genitori. Nessuna parola da parte dei diretti interessati riguardo questa notizia.

Ma adesso pare arrivare la conferma. A darla è il settimanale Chi che ha messo in copertina la coppia scrivendo “Il nostro amore si fa in tre”. Quindi viene data per certa la gravidanza di Federica Pellegrini. A dimostrazione di tutto questo ci sono delle foto di lei e il marito sulle spiagge di Sabaudia per godersi le vacanze estive. E si intravede appunto un pancino sospetto, diverso dal ventre piattissimo e con addominali che la nuotatrice mostra di solito.

Federica Pellegrini è incinta. Il settimanale Chi conferma la notizia anticipata da Dagospia. pic.twitter.com/y4siAYvndf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 25, 2023

Se davvero la Pellegrini è incinta si tratterebbe ancora dei primi mesi di gravidanza e quindi la nascita dovrebbe essere prevista per l’inizio del prossimo anno. A questo punto non ci resta che aspettare che la conferma vera e propria, quella ufficiale, arrivi proprio dai futuri genitori.