Federica Pellegrini in lacrime parla delle difficoltà del parto: “Operata d’urgenza”

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

Da Silvia Toffanin a Verissimo, Federica Pellegrini in lacrime ha parlato del parto e delle difficoltà avute

A pochi mesi dalla nascita della loro primogenita, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno fatto ritorno a Verissimo. La coppia ha raccontato le difficoltà del parto: “Operata d’urgenza. La bimba aveva il battito irregolare”. E su un ipotetico secondo figlio…

Federica Pellegrini e le difficoltà del parto

Durante il pomeriggio di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio non solo i ragazzi de Il Volo, ma anche Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Da pochi mesi l’ex nuotatrice è diventata mamma per la prima volta e iniziava così per lei e per la sua dolce metà un nuovo percorso di vita. Una gravidanza la sua tanto desiderata, ma anche sofferta psicologicamente.

In trasmissione, come già spiegato, Federica Pellegrini ha ammesso di aver vissuto un parto piuttosto difficoltoso e di aver sofferto per l’allattamento e i cambiamenti fisici. Nella profonda intervista con Matteo Giunta, i due si sono raccontati a 360°, senza nascondere fragilità e difficoltà.

“Il parto? È stato un cesareo d’urgenza perché la bimba aveva un battito irregolare. Io non ho mantenuto la calma, ho sofferto molto. Non riuscivo a stare in piedi dal dolore anche se ho fatto l’epidurale. Poi è nata ed era 3 kg e 9”, ha raccontato a Verissimo Federica Pellegrini.

La campionessa di nuoto ha spiegato anche l’emozione indescrivibile provata quando, per la prima volta, ha tenuto tra le braccia la sua bambina. Ha pianto perché è stato liberatorio. Dopo una settimana un po’ pesante a causa del cesareo, pian piano si è ristabilita.

Oggi Matilde ha 3 mesi e mezzo, sta molto bene e riceve tutte le attenzioni del mondo dai suoi genitori. Entrambi hanno ammesso di aver riscoperto un nuovo livello di felicità. Secondo figlio? Al momento non è in programma. Per ora preferiscono dedicarsi alla loro bambina. Poi chi lo sa!