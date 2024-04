Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

verissimo

Durante l’intervista de Il Volo, Silvia Toffanin ha paragonato Ignazio Boschetto del trio musicale a Can Yaman, ma il cantante è rimasto spiazzato e si è domandato: “Ma chi è?”. La gaffe ha provocato la reazione del web.

Silvia Toffanin paragona Ignazio a Can Yaman

In questa domenica, tra le tante notizie legate a L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello o i Ferragnez, non manca il consueto appuntamento con Verissimo. Oggi in trasmissione Silvia Toffanin ha accolto Il Volo. Ignazio Boschetto è stato protagonista di una gaffe, che ha involontariamente coinvolto Can Yaman.

Tutto è cominciato da un quesito di Silvia Toffanin e, solo poco dopo, la conversazione ha preso una piega diversa.

“Come sono stati questi 15 anni? Come vi siete evoluti, Ignazio?”, ha domandato la conduttrice incuriosita. Mentre Boschetto spiegava la sua posizione, non sono mancate battutine simpatiche tra i tre ragazzi de Il Volo. A un certo punto Piero Barone ha rivelato: “Ho dovuto dirgli di farsi la barba. Stava arrivando qui con un barbone così. E gli ho dovuto dire di prendere il rasoio e farsi la barba”.

Per questo Silvia Toffanin ha voluto sapere se per caso Ignazio Boschetto si trova in una fase “wild”. Dall’altra in sottofondo si è sentito Gianluca Ginoble accennare al nome di Can Yaman, mentre Ignazio Boschetto diceva: “Per protesta ed essere anticonformista”.

“Sei in versione turco?”, ha continuato a dire scherzosa Silvia Toffanin. “Tu sei Can Yaman e tu sei Timothée Chalamet”, ha detto ancora la presentatrice rivolgendosi nell’ordine a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Se quest’ultimo ha risposto con una battuta simpatica, il suo compagno è rimasto spiazzato: “Chi sono io? Can chi?”.

Dato che Ignazio Boschetto non sapeva di cosa si parlasse, Silvia Toffanin gli ha spiegato che Can Yaman è un attore turco molto amato. La gaffe a Verissimo ovviamente non è sfuggita agli utenti che sul web hanno ironizzato per le parole del cantante de Il Volo!