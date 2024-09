“Incommentabile”, così Federica Pellegrini avrebbe commentato la recente intervista di Thomas Ceccon che ha dichiarato come la nuotatrice, per lui, non rappresenti nulla.

La risposta di Federica Pellegrini

“Incommentabile”, questa secondo Il Corriere della Sera sarebbe la risposta da parte di Federica Pellegrini (tra una prova e un’altra di Ballando con le Stelle) alle parole di Thomas Ceccon. Come abbiamo visto, invece, si è dilungato leggermente di più Matteo Giunta, marito della “Divina”.

L’ex allenatore e marito di Federica Pellegrini ha parlato di rispetto, che sarebbe un valore fondamentale alla base non solo della vita ma anche dello sport. E nel momento in cui questo viene a mancare: “Per me vali zero”, ha sentenziato. Queste solo le uniche cose che ha voluto dire Matteo Giunta sulla faccenda.

Ma come si è arrivati a questo e perché queste parole nei confronti di Federica Pellegrini? Il tutto fa riferimento all’intervista rilasciata da Thomas Ceccon a Il Corriere della Sera. L’atleta, oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dichiarato:

«Cosa rappresenta per me Federica Pellegrini? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no».

Tra Thomas Ceccon e Federica Pellegrini, almeno da quel che sappiamo, non sembrano esserci mai stati degli screzi, quindi pare che queste parole siano state davvero inaspettate per l’ex nuotatrice. Lei infatti, come ha aggiunto Il Corriere, non sembrava proprio aspettarsi le delle affermazioni così fredde da parte dello sportivo.

Nelle sue parole a Il Corriere della Sera, Thomas Ceccon ha sottolineato di avere una certa distanza nei rapporti nonostante si allenassero nella stessa piscina di Verona. Ma forse è stato il “non mi rappresenta niente” a stonare nel discorso e ferire, di conseguenza, Federica Pellegrini.

A Parigi 2024 pare invece che i due non si siano proprio incontrati, dato che la Divina Federica Pellegrini era presente ai Giochi Olimpici in qualità di membro CIO e ha premiato alcuni dei vincitori della sua gara (i 200 stile libero), ma non ha avuto modo di incontrare i ragazzi della squadra.