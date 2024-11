Le parole dell’ex tentatore Giovanni De Rosa, che in esclusiva per Novella2000.it ha smentito Federica Petagna: “Ci siamo baciati, siamo stati tutta la notte insieme. Lei ha mantenuto due relazioni, con me e con Stefano, ha mentito”.

Giovanni De Rosa smentisce Federica

Qualche giorno fa il tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, Giovanni De Rosa ha spiazzato tutti. In un’intervista con Lorenzo Pugnaloni il single ha raccontato di una frequentazione avuta con Federica Petagna, protagonista anche lei del reality con l’ex Alfonso D’Apice.

Ieri sera al Grande Fratello, quando Stefano Tediosi (attuale conoscenza della gieffina), ha tirato in ballo Giovanni De Rosa, chiedendo spiegazioni alla Petagna sul flirt, lei ha smentito parlando di amicizia.

Ma Giovanni cosa ne penserà? Tenetevi forte, perché abbiamo avuto modo di parlare con lui e in esclusiva a Novella2000.it ci rilasciato delle scottanti rivelazioni.

Per prima cosa Giovanni ci ha raccontato che la conoscenza con Federica Petagna ha avuto inizio poco dopo la fine del programma, prima tramite un gruppo WhatsApp in cui erano presenti insieme a Titti. Pian piano pare si siano resi conto di avere tanto in comune, da intraprendere una conversazione in privato.

Con il trascorrere dei giorni Giovanni ha ammesso di nutrire un reale interesse verso Federica, peraltro ricambiato: “Mi sono fatto avanti e lei mi ha detto che sarebbe voluta venire a vivere in Spagna qui da me”.

In quel momento però non era possibile perché il programma non si era ancora concluso: “Mi ha detto di andare io da lei a Napoli per dimostrarle di tenerci. Io le chiesto se era sicura, dato che sentiva anche Stefano. Mi disse di esserne certa, altrimenti non mi avrebbe fatto una proposta simile”.

Così Giovanni De Rosa ha raggiunto la Campania per lei. Al primo appuntamento in discoteca, in cui erano presenti diversi amici (Titti compresa) è scattata la scintilla: “Ci siamo dati il primo bacio”.

La conoscenza ha spiccato il volo e il giorno successivo, sempre con amici, sono stati in giro in barca a Procida: “Anche lì ci siamo baciati e può testimoniarlo anche Titti, c’era mio cugino … Lei ha anche passato del tempo a casa dei miei migliori amici”.

Una seconda uscita in discoteca è saltata, ma Giovanni De Rosa ci ha assicurato di aver trascorso l’intera nottata insieme in auto, fino alle 4/5 del mattino. Nel giro di pochi giorni però tutto è cambiato: “Era confusa, aveva voglia di sentire anche Stefano. Io le dissi che la decisione era sua, di fare chiarezza e in seguito ne avremmo riparlato. Dopo appena due giorni mi ha scritto lei, dicendo di non poter fare a meno di sentirmi. E non in modo amichevole come lei dice”.

Giovanni De Rosa – foto New_celebrity_management

La versione di Giovanni: “Ha mantenuto due relazioni”

Nonostante ciò ci sono stati diversi alti e bassi tra Federica Petagna e Giovanni De Rosa, fino ad arrivare alla rottura. A prendere la decisione è stato lui:

“Lei mi diceva che non era così facile dopo tutto quello che abbiamo passato. Ha anche conosciuto mio padre, abbiamo fatto cose importanti e per me era una persona importante. L’ho sempre tutelata. Le chiedevo come faceva a non parlarne con Stefano. Portava avanti due frequentazioni, anche se a me diceva che non lo sentiva, poi ho scoperto che non era così. Mi diceva che lo sentiva ma che non si erano visti”.

Una volta uscito un gossip che parlava di Federica a Milano, lei aveva assicurato a Giovanni che si trattava di una fake news: “Io pensavo che con me fosse un passo in avanti, rispetto a Stefano”. Quando sono emerse le prime foto e video, almeno all’inizio, Giovanni De Rosa ha mantenuto il silenzio: “Quando poi ho visto che non è stata sincera con me, che è stata da Stefano, mi aveva mentito, ho deciso di parlare anch’io e dire la verità. Io poi Stefano lo conoscevo ma lei non voleva che ne parlassi. L’ho rispettata, ma non viceversa. Ho tutte le conversazioni. Ha detto che sono una delusione ieri, ma lo è lei. Mi aspettavo che avrebbe negato tutto”.

Nel suo discorso, Giovanni De Rosa ci ha confidato: “Ha mantenuto due relazioni. Con Stefano non riuscivamo a capacitarci di questo. È stato lui a contattarmi dopo alcune segnalazioni anonime che sono uscite, per chiedermi cosa ci fosse di vero. Così io e lui abbiamo parlato, tre giorni prima di entrare nella Casa e ci siamo confrontati. Lei stava con me in videochiamata per ore, ci addormentavamo anche insieme. Abbiamo capito però che si divideva tra me e lui. Su questo è stata brava. Era assurdo per me”.

Così abbiamo chiesto a Giovanni se secondo lui ci sarà o meno una riappacificazione tra Federica e Stefano: “Se riusciranno a chiarirsi? Sarà Stefano a scegliere se fidarsi o meno. Lo capirà”.

Infine Giovanni De Rosa ci ha fatto presente: “Nel caso in cui il GF dovesse chiedermi di incontrarla io accetterei, senza problemi. Se io provo qualcosa per lei? No, oggigiorno no. Pensavo fosse una ragazza simile a me, sincera, con dei valori e leale. Ma non è stato così”.

Come reagirà Federica non appena scoprirà queste dichiarazioni?