Questa sera subito dopo il confronto tra Javier Martinez, Zeudi ed Helena Prestes, l’opinionista Cesara Buonamici ha criticato il primo per il suo comportamento un po’ troppo evasivo.

Cesara Buonamici critica Javier Martinez

La puntata di questa sera del Grande Fratello si è aperta con un confronto tra Helena Prestes, Zeudi e Javier Martinez. Il tutto è nato a causa di questo triangolo che non sembra molto chiaro. Zeudi, in primo momento, si è avvicinata alla Prestes e ha provato ad avere un contatto più stretto senza però riuscirci.

Quando la concorrente è stata eliminata, quindi, si è avvicinata all’ex volto di Uomini e Donne. A un certo punto, tuttavia, Helena ha fatto il suo ritorno insieme ad altri ex gieffini e la situazione si è complicata un’altra volta.

Dopo aver visto dei video riguardanti ciò che è successo in settimana, Javier ha specificato di non provare nulla per Helena e di voler conoscere meglio l’altra protagonista del reality. Zeudi, dal canto suo ha voluto sottolineare di non voler dare etichette al loro rapporto.

Helena Prestes si è arrabbiata però perché ritiene che Zeudi si contraddica molto spesso: a volte sembra voler starle vicina e in altri momenti non sembra questo il caso. Una volta tornati con gli altri concorrenti, il conduttore ha chiesto l’opinione di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Quest’ultima ha mosso una critica a Javier, accusandolo di non essere chiaro e di non prendere una posizione:

“C’è un uomo che è sempre indeciso su tutto. La prima cosa che gli sento dire è ‘io mi tiro indietro’. Poi dice che la deve conoscere, ma che ti ci vuole per fare un passo avanti?

Tu hai sempre questa formula faccio 10 passi indietro? Io Zeudi la vedo parecchio vispa. La velocità con cui lei è andata ad abbracciarsi Javier quando è uscita Helena è sospetta. Qualche dubbio me lo fai venire”.

Voi siete d’accordo con Cesara Buonamici?