Questa sera nuova puntata del Grande Fratello dove abbiamo scoperto non solo i nuovi ingressi, ma anche chi è stato eliminato nel corso della serata. A lasciare la Casa è….

Luca è l’eliminato del Grande Fratello

Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Sono loro i concorrenti del Grande Fratello che sono andati a rischio eliminazione. Ma chi è stato eliminato dal reality show stasera?

Partiamo per ordine, dato che si è trattato di una puntata i cui gli argomenti sono stati davvero tantissimi. Si è passati dalla situazione che si è creata in Casa dopo il rientro dei concorrenti ripescati, al rapporto tra Helena e Zeudi in cui si è insidiato Javier e non solo. Ma, come detto, c’era grande attesa per il televoto finale del Grande Fratello.

Appena arrivata la busta Alfonso Signorini ha spiegato com’è andata. A salvarsi per primo Lorenzo. Poco dopo Amanda. Sono rimasti poi in gioco Iago, Luca, Shaila e Stefania. Dunque a salvarsi ancora Iago e al ballottaggio finale sono rimasti Luca, Stefania e Shaila. Tra loro a salvarsi è stata ancora Stefania.

A lasciare la Casa del Grande Fratello tra Luca e Shaila è…. Luca!

Le percentuali del GF

Passiamo quindi alle percentuali di voto da parte del pubblico del Grande Fratello. Ora che abbiamo scoperto che è stato eliminato Luca, è bene anche conoscere le preferenze dei telespettatori che hanno portato a un simile risultato.

La sfida al televoto è stata vinta da Lorenzo, che ha riscosso il 26,1% di preferenze. Successivamente alle sue spalle è presente Shaila, che ha ottenuto il 20,56% di voti. Si passa poi a Iago e Stefania, che hanno ottenuto il 18,43% e il 13,79%. A chiudere infine Amanda ha guadagnato solo il 13,42% di voti e infine Luca il 7,7% di voti.

Per tale ragione quindi Luca è stato eliminato dal Grande Fratello.

I concorrenti del Grande Fratello

Questi sono tutti i concorrenti rimasti in gioco nella Casa del Grande Fratello:

Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). In seguito poi: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Se parliamo invece del cast maschile del Grande Fratello:

Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA). Ma ancora: Helena Prestes (ELIMINATA), Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi (RITIRATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Teresa Ruta, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA MA TORNA IN GIOCO), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.