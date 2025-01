Cerchiamo di conoscere meglio Federico Chimirri, scoprendo chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, altezza, social e vita privata.

Federico Chimirri età, altezza e origini

Conosciamo meglio Federico Chimirri partendo da biografia e origini. È nato a Buenos Aires, Argentina, nel 1990. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che la sua età è di 35 anni. Anche la sua altezza è sconosciuta.

Dopo aver trascorso parte dell’infanzia in Sud America, Federico ha lasciato casa con il padre e i suoi fratelli oltre venticinque anni fa ed è partito alla volta di Formentera, doveva vivevano alcuni familiari.

Lì il papà è arrivato con pochi soldi in tasca ed è riuscito a ricostruirsi una vita per sé e per i tre figli nell’ambito della ristorazione. Nel periodo della loro partenza, la situazione in Argentina era critica, per via della crisi economica, finanziaria e politica.

Anche Federico Chimirri ha iniziato a lavorare in quell’ambiente e il suo sogno era quello di diventare chef, portando avanti anche la sua passione di DJ. Con gli anni ha raggiunto i suoi obiettivi professionali anche grazie alla TV italiana. Ad oggi, si divide tra Formentera e Milano.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Federico Chimirri, sappiamo che ha un figlio di nome Romeo. Il bambino compare spesso sui suoi profili social. Della mamma non abbiamo informazioni, ma i due non stanno più insieme da anni.

Nel mentre Federico ha avuto un paio di relazioni con persone note della televisione. Parliamo di Silvia Provvedi, che con la sorella Giulia, ha partecipato a X-Factor come Le Donatella e poi a diversi reality show.

Dopo di lei, Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, è stata la sua fidanzata. La loro storia pare sia finita a causa di un tradimento da parte di Federico Chimirri.

Dove seguire Federico Chimirri: Instagram e social

Federico Chimirri è molto attivo sui social, parliamo soprattutto di Instagram, dove pare si sia iscritto nel marzo 2017 e dopo quattro anni ha ricevuto la spunta blu di verifica.

In questo periodo di utilizzo del social, ha raccolto oltre 113 mila follower e popolato il suo profilo con più di 250 post, in cui mostra sia il suo lavoro che la sua vita privata e suo figlio.

Lo chef ha anche un account TikTok, come anticipato, da oltre 12 mila follower, in cui proprio il piccolo Romeo è grande protagonista.

Carriera

Ad oggi possiamo dire che Federico Chimirri è riuscito a costruirsi una carriera all’interno dell’ambiente della ristorazione, che ha da sempre frequentato dal momento che anche il padre ha intrapreso quella strada a Formentera.

Sull’isola, Federico è chef al ristorante Grill Timon, attività che ha riproposto anche a Milano col Timon Grill. Da buon argentino, è un asso nel cucinare la carne e i due locali si concentrano proprio su questa pietanza.

Ma la cucina non è la sua unica passione. Federico è anche un grande amante della musica ed inizia a lavorare come DJ e produttore musicale. Dopo aver pubblicato il brano house dance I Want You, ha lanciato il suo album d’esordio dal titolo Sound Tasting.

Uomini e Donne

Parallelamente al suo lavoro da chef e DJ, tra il 2017 e il 2018 Federico Chimirri decide di intraprendere una nuova avventura in TV e così partecipa a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Sara Affi Fella e poi, nello stesso periodo, per Nilufar Addati. Il giovane, però, non rientra tra i preferiti e ad un certo punto viene eliminato.

MasterChef Italia

Grazie alla sua passione per la cucina e alla sua abilità, nel 2021 riesce ad ottenere il grembiule di MasterChef Italia. All’interno dell’undicesima edizione del programma ha anche vita piuttosto lunga. Viene eliminato a tre puntate dalla finale.

Federico Chimirri al Grande Fratello

A fine gennaio 2025 Federico Chimirri torna in TV come nuovo concorrente del Grande Fratello. Lo chef non è l’unica new entry il cui ingresso è previsto per la puntata di lunedì 27 gennaio. Con lui varcano la porta rossa anche Maria Teresa Ruta, alla sua seconda partecipazione, e Mattia Fumagalli.

Il percorso di Federico al Grande Fratello

Il percorso di Federico al Grande Fratello inizia ufficialmente lunedì 27 gennaio. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà all’interno della casa.

