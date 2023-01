NEWS

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2023

GF Vip 7

La confessione di Antonino Spinalbese

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si è ufficialmente interrotto da tempo, eppure capita spesso che i due si trovino ancora oggi a fare delle rivelazioni su ciò che è stato. Nelle scorse ore, secondo quanto emerso dai social e raccolto da Biccy, l’hairstylist è tornato a riferire a Wilma Goich, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia ciò che la venezuelana gli avrebbe detto in privato.

Il tutto sarebbe avvenuto sotto le coperte ed è qui che Oriana Marzoli pare aver detto delle cose ben precise ad Antonino Spinalbese. Il vippone pare anche aver spiegato la frase “Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante. […] Io voglio la Mondadori e lei è la Feltrinelli“. Ma leggiamo le sue dichiarazioni:

“Lei era in ginocchio sotto le coperte e mi diceva ‘non mi puoi lasciare così’. Perché a lei dava fastidio essere lasciata da un uomo. E allora io le ho detto ‘allora fallo tu, va benissimo, dimmi basta davanti a tutti’. Poi è uscita e ha fatto tutto lo show”.

E ancora a riguardo Antonino Spinalbese ha detto: “Così io sono uscito e mi sono inventato il discorso della Ferrari per aiutarla e far vedere che avevamo chiuso. Ho detto ‘tu sei una Porsche io voglio una Ferrari’. Non ho detto una Lamborghini perché altrimenti succedeva altro. Ma il mio non era un pensiero detto con cattiveria. Era solo per dire che volevo qualcosa di diverso”.

Infine Antonino Spinalbese ha raccontato come per tantissime puntate non si è parlato d’altro e tutti gli davano contro. L’ex di Belen ha rivelato come ha avuto spesso paura di avvicinarsi a una persona lì dentro, per paura che si dicessero cose di lui. “Ora che dicono ‘una donna non può avvicinarsi a più uomini?’. Certo che può farlo, però a me in passato hanno detto di tutto contro”.

Probabilmente l’argomento tirato fuori da Antonino Spinalbese potrà essere preso in considerazione nella nuova puntata del GF Vip lunedì. Chissà come reagirà Oriana Marzoli!