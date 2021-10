1 Federico Fashion Style prima e dopo

È sicuramente uno dei parruchieri più iconici e conosciuti nel mondo dello spettacolo e si prende cura dei capelli di tanti vip italiani. Il suo programma su Real Time lo ha reso noto al pubblico televisivo e si è cimentanto anche nella musica. Stiamo parlando di Federico Fashion Style.

Partito ventenne nel mondo dei parrucchieri, ha aperto un suo negozio ad Anzio, in provincia di Roma, città in cui è nato è cresciuto. Da lì, grazie alla sua bravura e alle sue idee innovative, è riuscito a farsi strada arrivando ad avere come clienti personaggi famosi, tra cui, per fare un nome, Tina Cipollari. E così ha aperto altri negozi, tra cui uno a Milano, e ha lanciato anche una linea di prodotti per capelli firmata da lui. E adesso, oltre ad avere il suo programma su Real Time, ha scelto di mettersi alla prova in altro ed è sbarcato in Rai. Infatti Federico Lauri, questo il suo vero nome, è nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Oggi noi lo conosciamo così come lo vediamo, ma un tempo era un po’ diverso, esteticamente parlando. Federico non ha mai fatto mistero del suo essere ricorso a ritocchi più o meno visibili. Quindi lo avete mai visto com’era molto anni fa? Ecco una foto del prima e dopo.

A parte l’età, ben diversa, il cambiamento è stato fatto a livello di ritocchi poco invasivi, riguardanti soprattutto lo stendimento delle rughe e punturine per tirare e rimpolpare il volto.

Ma vediamo la sua avventura a Ballando con le stelle…