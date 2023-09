HOT NEWS

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

Federico Fashion Style

Il profumo di Federico Fashion Style

Quest’oggi Federico Fashion Style è tornato a parlare del suo profilo SQVIRT. La fragranza è uscita oggi e sarà presentata questa sera a Milano. A darne l’annuncio con una foto particolarmente provocante (e piccante) è stato il noto parrucchiere sul suo profilo Instagram ufficiale:

“Il profumo del se**o ha sentori di cocco, ambra grigia e pelle nuda… vieni a scoprirlo stasera da Cera Milano alle ore 20.00. Ti aspetto per il pazzesco evento di presentazione di SQVIRT. Preordina la tua essenza d’orgasmo sul mio sito!”. Infine Federico Fashion Style ha invitato gli utenti a consultare il link presente nella biografia del profilo per poterlo acquistare.

Per invogliare il pubblico a scoprire questo suo nuovo progetto, Federico Fashion Style ne ha fatto una presentazione in grande stile. Ecco cosa ha detto:

“Il mio nuovo profumo molecolare racconta una storia di sguardi, di istinti selvaggi, di corpi che si sfiorano e poi si uniscono. Una storia di passione travolgente, così come travolgente è la sua fragranza. Scopri l’inebriante profumo del se***o con le sue note di cocco, di ambra grigia e di pelle nuda. Fai perdere la testa a tutti quelli che ti si avvicineranno…”, ha spiegato Federico Fashion Style sul social.

Nonostante l’entusiasmo del noto hairstylist non sono mancate le polemiche sul web. Anche in queste ore in tanti tra ironia e critiche hanno parecchio da ridire: “Spero di aver inteso male ogni singola parola che ho disgraziatamente letto”, ha scritto qualcuno. C’è anche chi si è detto deluso: “Mi dispiace tanto Fede, ma stavolta è stata una caduta libera di stile grandissima. Mi piacevi molto di più agli inizi e dovresti proprio ripensarci. E te lo dice una persona di larghe vedute”.

Ci sono degli utenti che si complimentano con lui, anche se il suo profilo è invaso per la maggiore dagli hater!