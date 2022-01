1 Federico Fashion Style e il provino al Grande Fratello

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti in studio questa domenica anche Federico Fashion Style, reduce dalla recente esperienza a Ballando Con Le Stelle che gli ha regalato maggiore popolarità.

L’hairstylist dei vip (e non solo) ha raccontato tanti lati della sua vita privata, mettendosi a nudo per la prima volta nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Molto emozionato Federico Lauri si è aperto alla presentatrice e al pubblico, mostrando non solo la sua simpatia, ma anche le sue fragilità. Si è commosso per la lettera di suo papà e altri momenti che lo vedono insieme alla sua bambina o la sua compagna. Ma c’è stato anche un momento, durante il programma, di cui forse non tutti erano a conoscenza.

Federico Fashion Style, infatti, quando aveva appena 18 anni e sognava la carriera attuale, ha fatto il provino per il Grande Fratello. Oggi Silvia Toffanin ha mostrato per la prima volta il video inedito del casting, dove si vede un ragazzo desideroso di diventare qualcuno, con tanti desideri da realizzare.

Poco dopo la clip, Federico Fashion Style, piuttosto divertito, ha commentato: “Volevo fare il Grande Fratello così se avessi vinto con il montepremi avrei aperto un negozio a Milano”. Lauri non è mai stato preso per il GF, ma con sacrificio e tanta tenacia è riuscito comunque a conquistare tutti e diventare qualcuno.

Sempre nell’intervista odierna a Verissimo il parrucchiere ha replicato anche a qualche critica di troppo…