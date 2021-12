1 Federico Fashion Style ad Amici 6

Sono ormai anni che Federico Fashion Style (al secolo Federico Lauri) è uno dei volto più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Con il suo programma Il Salone delle Meraviglie infatti l’acconciatore ha conquistato il cuore del pubblico e a oggi in molti frequentano il suo locale. Come sappiamo in queste settimane Federico ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza, ed è così entrato a far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove ancora una volta ha stupito i telespettatori. In molti si chiedono se sarà proprio il parrucchiere a vincere il talent show di Milly Carlucci e di certo anche nelle prossime puntate ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Sui social infatti sta girando una vecchia foto del concorrente di Ballando con le Stelle, in cui lo si vede in un programma di Maria De Filippi!

Federico Fashion Style infatti anni fa, quando era solo un ragazzo, ha partecipato come pubblico a una puntata di Amici 6, quando tra i concorrenti c’era Agata Reale. Proprio in questo scatto, pubblicato da Biccy, vediamo il parrucchiere molto giovane, quando aveva ancora i capelli biondi, assistere a una diretta del Serale del talent show.

La vecchia foto di Federico ha naturalmente fatto il giro del web. All’epoca di certo Lauri non poteva immaginare che qualche anno dopo sarebbe diventato uno dei protagonisti assoluto del mondo dello spettacolo. Il pubblico nel mentre si chiede come proseguirà il suo percorso a Ballando con le Stelle e di certo nelle prossime puntate non mancheranno tante emozioni.