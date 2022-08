Sono ormai anni che Federico Fashion Style è uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Dopo il successo del suo programma Il Salone delle Meraviglie, l’acconciatore è diventato uno dei protagonisti del piccolo schermo e numerose sono state le opportunità di lavoro giunte per lui. Solo di recente infatti l’abbiamo visto nel cast de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso nelle vesti di giudice, dove ancora una volta ha conquistato il cuore del pubblico.

In queste ore intanto Federico Fashion Style si è mostrato sui social in ospedale dopo un’operazione, e a quel punto ha ammesso di essere ricorso alla chirurgia estetica. Ma a quale tipo di intervento si è sottoposto l’acconciatore? Ecco cosa svela lui in merito:

“Vi voglio tranquillizzare, sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità (nulla in contrario a chi si rifa dalla testa ai piedi). Ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione! Federico”.