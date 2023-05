NEWS

Nicolò Figini | 25 Maggio 2023

Federico Fashion Style ieri è stato ricoverato in ospedale. Ecco la spiegazione e come sta oggi l’influencer

Il malore di Federico Fashion Style

Nella giornata di ieri Federico Fashion Style ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Su Instagram, tra le sue Stories, ha postato una fotografia della mano alla quale era attaccata una flebo. In molti si sono chiesti che cosa potesse essere accaduto. Lui stesso, vagamente, ha dato una breve spiegazione:

“Siamo esseri umani. A tutto c’è un limite. Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili, solo a scopo di lucro, non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquille, è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto. E lì rimarrete scioccati”.

Oggi, invece, si è mostrato molto più in forma e ha voluto ringraziare tutti i fan del sostegno che gli hanno mostrato. Federico Fashion Style, poi, ha affermato che molto presto scopriremo cosa lo ha portato a essere ricoverato, dando la colpa a alcune persone non ben definite che hanno voluto lucrare su qualcosa:

“Buongiorno a tutti, sono tornato operativo. La faccia vabbè, piano piano. Vi ringrazio per i messaggi che mi avete inviato. Per l’affetto e l’amore nei miei confronti. Io dico sempre che dietro un telefono c’è anche un cuore, un buon 99%. Avete già capito che non sono qui a dirvi per quale motivo sono stato ricoverato.

Ci sarà il giusto tempo per raccontarvi tutto. E quando saprete rimarrete davvero… Anzi, leggerete con i vostri occhi. Le cose vanno viste e quando leggerete rimarrete scioccati di cosa è capace di fare l’essere umano pur di guadagnare. Tempo al tempo, come dicevano i nostri nonni. Adesso super operativo”.

