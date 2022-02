1 Perché Federico Fashion Style non si sposa

Il successo di Federico Fashion Style è indiscutibile. Piano piano si è fatto conoscere dal grande pubblico attraverso il piccolo schermo. Dal suo programma su Real Time “Il Salone delle Meraviglie” è stato anche ospite nei salotti di Barbara d’Urso. In tempi più recenti, invece, ha preso parte a Ballando con le stelle in qualità di concorrente. Ma se la sua vita professionale è ben nota, quella personale rimane molto più nascosta. Sappiamo, infatti, che dal 2013 è legato a Letizia Porcu e insieme hanno una figlia, Sophie, che oggi ha 4 anni.

Letizia e l’hair stylist non sono marito e moglie e, secondo quanto rivelato dalla celebrità stessa in un’intervista a Nuovo TV, il matrimonio non arriverà molto presto. Il motivo lo ha rivelato proprio tra le pagine della rivista. Ecco cosa riporta anche il sito Gossip e TV: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto“.

Federico Lauri, vero nome di Federico Fashion Style, ha dichiarato anche che la gioia più grande che le ha regalato Letizia e la piccola Sophie. Si è detto molto attento all’educazione della figlia, che purtroppo non riesce a vedere quotidianamente a causa dei suoi numerosi impegni. Ovviamente, le vuole tanto bene e ricordiamo che la coppia l’ha fortemente voluta. Per darla alla luce è stata necessaria però l’inseminazione artificiale. Proprio per tale ragione qualcuno continua a insinuare la presunta omosessualità di Lauri. A rispondere a tutto ciò è stata la compagna:

Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo. Perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico.

L’amore tra Letizia e Federico Fashion Style tra loro e per la figlia è più forte che mai. Continuate a seguirci per tante altre news.

