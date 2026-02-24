Di Barbara Carere

L’hairstylist Federico Laturra, con costanza e talento, ha fatto di pettine e forbici il suo successo.

Il suo negozio Federico Saloon a Roma è divenuto in poco tempo un punto di riferimento di vip e persone che vogliono un look diverso e tanta professionalità.

Come nasce il nome del suo negozio Federico Saloon?

«Prende il mio nome poiché mi è sempre piaciuta l’idea che il mio nome rimanesse impresso nelle persone e poi la cosa più importante la “O” di Federico che sono due L sovrapposte: le iniziali dei miei due amati figli».

Quali i suoi punti di forza?

«La voglia costante di costruire il mio futuro».

Come nasce la sua collaborazione con la cantante Annalisa Minetti?

«Sono suo stylist e amico da anni, ma Annalisa per me è soprattutto un esempio di vita. Non c’è bisogno che lo dica io perché è chiaro a tutti: lei è una forza vivente. Le voglio un gran bene».

Parliamo della sua linea di prodotti?

«Nasce per ottenere maggior performance nei prodotti: così posso scegliere le modalità dell’ingrediente in base al risultato che deve darmi».

È tempo di Festival di Sanremo. Secondo lei, tra i Big in gara chi dovrebbe sistemarsi i capelli e come?

«Non sono un critico però mi piace molto curare il dettaglio. Darei un ritocco generale e metterei un pizzico del mio estro in ogni concorrente (ride, ndr)».

Annalisa Minetti ha cambiato look e si è affidata alla sua estrosità. È la sua migliore qualità lavorativa?

«In realtà questo lo lascerei dire ad Annalisa. Di mio posso solo dire però che ci metto tutto l’impegno nel curare ogni singolo dettaglio, ma fa parte di me. Io dico sempre: i dettagli fanno la differenza».

Qual è la sua arma vincente nel mondo degli hair stylist?

«La mia arma vincente è sempre stata una e tutt’oggi lo è: il rispetto nel mio lavoro e la professionalità che ci metto nel svolgerlo con grande amore e passione».

Perché dovrebbero sceglierla?

«Per il servizio che offriamo alle nostre clienti. Questo ci contraddistingue».

Un colore e un taglio che consiglierebbe a tutte le donne che vogliono dare un taglio al passato e rinnovarsi?

«In realtà non c’è un taglio o un colore che si può adattare a tutti coloro che vogliono un cambio di vita. Perché io dico sempre che ogni volto ha la sua caratteristica che va rispettata e usarla come base per poi creargli su misura il look più adatto».

