Federico balla un sensuale lento con Rosy e non sfugge la sua mano sul lato b della coinquilina (VIDEO)

Un ballo tra Federico Massaro e Rosy Chin ieri in veranda ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti del web. In particolar modo a far parlare è la mano del modello, andata a posizionarsi per qualche secondo sul lato b della coinquilina. Da lì apriti cielo sui social!

Federico Massaro e il ballo con Rosy Chin

Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato per i concorrenti una festa in piscina. Un aperitivo che già da diversi giorni chiedevano di poter svolgere e sono stati finalmente accontentati. Tra i tanti momenti ad attirare l’attenzione del web sono Federico Massaro e Rosy Chin. In passato durante il percorso in Casa l’influencer e la chef hanno avuto qualche incomprensione, che sembra però essersi affievolita durante le settimane successive.

Nel corso dei festeggiamenti proprio Federico Massaro e Rosy Chin hanno ballato insieme in veranda, sulle note di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Un momento che non è sfuggito non solo alle telecamere del Grande Fratello, ma nemmeno ai telespettatori. Questo perché il ragazzo nell’abbracciare la coinquilina ha posato lievemente la mano sul suo lato B. Poco dopo poi per portarla fuori in giardino, l’ha presa in braccio.

Ma ciò che ha colpito alcuni utenti è appunto il gesto di Federico Massaro nei confronti di Rosy Chin. Qualcuno ha trovato poco galante l’atteggiamento del ragazzo. Anche se altri, fanno notare un dettaglio: Rosy dal video non sembra però essersi preoccupata a differenza del popolo della rete. Quindi per i più significa che, evidentemente, a lei sta bene così. Anzi per tutto il tempo ha sorriso e sembra essere stata a suo agio. Forse la malizia è negli occhi di chi guarda? Chissà!

Tra chi “condanna” il gesto come inappropriato, c’è anche chi difende sia Federico Massaro che Rosy Chin: “Perché dovete vedere sempre il marcio ovunque? È solo un ballo”, ha detto qualcuno. Insomma come al solito i fan del Grande Fratello non sembrano essere concordi su quanto accaduto e ognuno di loro la pensa in maniera differente. La scenetta però potrebbe essere menzionata in puntata, come capitato in altre occasioni, per mettere un po’ di pepe in Casa!