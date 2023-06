NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

La vacanza pugliese dei Ferragnez

Iniziano le vacanze per i Ferragnez. Chi segue Chiara Ferragni e Fedez sa bene che la coppia nei mesi più caldi dell’anno ama trascorrere dei weekend in relax, lontano dal caos della città. Proprio in questi giorni così il rapper, insieme ai figli Leone e Vittoria, si è trasferito momentaneamente in Puglia, in occasione delle registrazioni della nuova edizione di Battiti Live. Dopo alcuni impegni di lavoro in Francia, a raggiungere il cantante e i piccoli è stata anche l’imprenditrice digitale, e naturalmente la vacanza è stata testimoniata sui social.

In occasione del loro soggiorno pugliese, la famiglia ha alloggiato in una bellissima masseria a Polignano a Mare, dotata di tutti i comfort possibili. La struttura, che si chiama Masseria Almadava, è immersa nel verde e nella tranquillità più assoluta, ed è una vera oasi di pace. La masseria è caratterizzata da ambienti minimal ma eleganti e al suo interno conta soltanto 6 camere. Presenti all’interno dell’edificio ci sono anche una piscina esterna, una vasca idromassaggio, un solarium e naturalmente un ristorante.

Ma quanto costa alloggiare nella masseria in cui hanno soggiornato i Ferragnez? Andiamo a scoprirlo. Nei mesi estivi tutte le camere matrimoniali della struttura vengono affittate per minimo 5 giorni. Il prezzo dell’intera vacanza è dunque di ben 1.970 euro.

Di certo Chiara, Federico e i loro figli si sono goduti al massimo questi giorni di relax in Puglia, prima di rientrare a Milano. Oggi infatti da Piazza Duomo si terrà la seconda edizione del concerto benefico Love Mi, organizzato proprio dal rapper. Lo show verrà anche trasmesso in diretta su Italia 1, e a salire sul palco saranno alcuni grandi nomi della musica italiana. Ad affiancare Fedez infatti saranno J-Ax, Francesca Michielin, Annalisa, Achille Lauro, Angelina Mango, Matteo Paolillo e tanti altri.