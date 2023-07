NEWS

7 Luglio 2023

Federico Rossi è fidanzato?

Ormai Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono lasciati da diverso tempo, ma nel corso degli anni ci sono stati frequenti rumor su un loro ritorno di fiamma. Di recente è stata la stessa Paola a chiarire la situazione con il cantante, affermando che tra loro c’è soltanto una bella amicizia:

“A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose.

Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.

Per tale ragione, in queste ultime ore, si sta diffondendo un gossip proprio sulla vita sentimentale di Federico Rossi. L’artista sembrerebbe aver ritrovato l’amore con una giovane modella. Pare si tratti di Orian Ichaki, protagonista di diverse campagne pubblicitarie per noti brand, la quale ha anche collaborato con Carolina Stramare.

La presunta nuova fidanzata di Federico Rossi

Cosa ne pensate di questa presunta coppia? Al momento non abbiamo certezza del fatto che stiano davvero insieme. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni sull’indiscrezione partita da Deianira Marzano.

