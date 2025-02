In queste ore è stata rilasciata la tradizionale cover di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al Festival di Sanremo 2025. A non sfuggire è stato però un dettaglio: accanto ad Achille Lauro c’è Fedez.

Fedez e Achille Lauro al centro dell’attenzione

Senza dubbio Fedez è stato l’argomento della settimana. Come è ben noto, Fabrizio Corona ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapper, portando alla luce alcuni tradimenti del rapper all’ex moglie Chiara Ferragni. Ma non solo. Quando l’influencer è intervenuta per confermare i pettegolezzi, l’ex re dei paparazzi ha rilanciato e ha fatto una pensante accusa all’imprenditrice digitale. Secondo Corona infatti anche la Ferragni avrebbe tradito il suo ex marito, avendo una relazione extraconiugale con Achille Lauro, che in passato è stato amico del rapper.

Da qualche tempo tuttavia i due artisti si sono allontanati e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto tra loro. A seguito del gossip lanciato da Fabrizio però alcuni utenti hanno iniziato a collegare i puntini e in queste ore è emerso anche un vecchio video di Federico e Lauro che ha fatto discutere. Oggi come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Poco fa è stata svelata la tradizionale cover di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata a Sanremo 2025. A quel punto in molti hanno prontamente notato che vicino ad Achille Lauro è stato aggiunto proprio Fedez. Come forse qualcuno saprà, l’ex marito di Chiara Ferragni non era presente fisicamente il giorno in cui è stato realizzato lo scatto e dunque è stato aggiunto in un secondo momento in post produzione. Ma non solo. Nella foto originale al fianco di Achille Lauro c’era Emis Killa, che tuttavia è stato rimosso dopo il suo ritiro dalla gara.

La scelta di posizionare vicini i due artisti dunque ha fatto sorridere il web, proprio per via dei gossip emersi negli ultimi giorni. Ma cosa accadrà a Sanremo e come ci stupiranno Federico e Lauro?