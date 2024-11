Fedez annuncia l’arrivo del suo nuovo podcast e non perde occasione per lanciare una frecciata a Muschio Selvaggio

Con un post sui social, Fedez annuncia l’arrivo del suo nuovo attesissimo podcast, intitolato Pulp Podcast. Il rapper non perde occasione anche per lanciare una frecciata a Muschio Selvaggio.

Arriva il nuovo podcast di Fedez

Dopo mesi trascorsi al centro del gossip e del pettegolezzo, in queste settimane Fedez è tornato a concentrarsi sulla sua carriera. Come sappiamo, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper è stato per lungo tempo il protagonista assoluto della cronaca rosa e a lui sono stati attribuiti diversi flirt, mai confermati dal diretto interessato. Attualmente però il cantante ha deciso di non dare adito ai pettegolezzi e ha iniziato a concentrarsi su nuovi progetti. Oggi così è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Con un post sui social infatti Federico ha annunciato l’arrivo del suo nuovo attesissimo podcast, intitolato Pulp Podcast. A distanza di mesi dall’addio a Muschio Selvaggio, che è tornato nelle mani di Luis Sal, il rapper ha messo in piedi un nuovo progetto, in collaborazione con Mr Marra.

Ma quando esce il nuovo podcast di Fedez? La prima puntata verrà rilasciata ufficialmente lunedì 25 novembre alle 14.00 su YouTube. Attualmente non è ancora stavo svelato chi ci sarà come ospite ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Nel mentre però Federico non ha perso occasione per lanciare una frecciata a Muschio Selvaggio. Nel promo del suo nuovo progetto vediamo infatti un uomo prendere un vasetto di muschio e gettarlo nella pattumiera, segno dunque che il cantante si è lasciato il passato alle spalle.

Tra poche ore dunque inizia dunque una nuova avventura per il rapper e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Appuntamento con la prima puntata di Pulp Podcast a lunedì 25 novembre, alle ore 14.00. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Federico e a Mr Marra.