Nicolò Figini | 8 Ottobre 2023

La nuova polemica su Giorgia Soleri

In queste ultime ore Giorgia Soleri è stata travolta da una nuova polemica. Questa volta per alcuni commenti rivolti ai medici. Il tutto ha avuto origine da una delle Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Mette in evidenza una situazione, ovvero quella in cui una persona porta davanti a un professionista “dati, testimonianze, articoli, studi, numeri e prove“.

Il dottore, tuttavia, non è convinto e risponde: “Secondo me è come dico io“. Tramite una scritta in piccolo, poi, precisa che non tutti sono così “per fortuna“. Quello che ha fatto storcere il naso a tanti utenti, i quali hanno scritto varie opinioni, è il fatto che sembrasse che Giorgia volesse lasciare intendere di avere un conoscenza maggiore della materia rispetto a un medico.

La foto di Giorgia Soleri che ha scatenato la polemica

“Ma che lavoro fa questa?“, ha chiesto qualcuno. Altri ancora, invece, hanno detto: “Non so più dove devo bloccarla questa, te lo giuro“. Oppure “Non si sopporta più“. Tanti altri, però, si sono trovati d’accordo con Giorgia Soleri seppur criticandola per altre ragioni:

“In realtà la medicina che ci mette anni prima di diagnosticare esiste, perché i medici non sono onniscienti, anche se ne sanno più di lei. Però lei poteva comunque spiegare il suo punto di vista in un altro modo, ma probabilmente non si sarebbe parlato abbastanza di lei”.

In sostanza, quindi, Giorgia Soleri avrebbe spiegato poco chiaramente il suo punto di vista e questo avrebbe fatto scatenare una polemica. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un comento. Seguiteci per non perdervi tante altre news.