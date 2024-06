Fedez apre le porte della sua (enorme) nuova casa da single – VIDEO

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Fedez

In queste ore Fedez ha mostrato la sua nuova casa a Milano. Ecco il video in cui percorre tutte le stanze dell’appartamento

A distanza di diverse settimane finalmente Fedez ha mostrato sui social un video della sua nuova casa a Milano.

Il tour della nuova casa di Fedez

Sappiamo bene che Fedez ormai è andato via dalla casa nella quale abitava con Chiara Ferragni e i figli per trovarsi un appartamento sempre a Milano, non molto lontano dalla precedente abitazione. Il rapper stesso aveva dichiarato a Oggi:

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.”

Si tratta di un appartamento di 400 metri quadrati in Piazza Castello. Nel corso dei mesi abbiamo visto alcune immagini della casa, ma nelle ultime ore è stato pubblicato un video all’interno del quale possiamo ammirarla meglio. Si parte, appunto, dalla spaziosa sala arredata con un divano, una poltrona, alcuni giochi e dalla televisione.

Si passa quindi alla cucina per poi addentrarsi in un corridoio con una serie di porte. In due stanze ci sono bagni di varie dimensioni, mentre proseguendo notiamo la stanza dei giochi dei figli e anche una scarpiera molto spaziosa. Concludiamo il tour con la zona adibita a palestra e alla camera da letto.

Voi che cosa ne pensate della nuova casa di Fedez, vi piace? Nel mentre vi ricordiamo che ieri sera il rapper ha rilasciato varie dichiarazioni, come per esempio rivelando dei retroscena sulla sua relazione con Chiara Ferragni e lanciando delle frecciatine prima al suo team e poi alla sorella Valentina Ferragni:

“A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del ‘lo hanno visto con una ragazza più giovane!’ Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto ‘che figo il mio fidanzato con dieci anni di meno’ è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m*rda? Ma poi chi l’ha detto?”.

