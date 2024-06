È ufficiale! Fedez lascia Muschio Selvaggio lancia una bordata a Luis Sal: il lungo post di sfogo

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Fedez

Questa mattina Fedez ha annunciato ufficialmente il passaggio di Muschio Selvaggio dalle sue mani a quelle di Luis Sal. Ecco la sua reazione tramite un lungo post sui social.

La reazione di Fedez

In queste ore si è diffusa la notizia secondo la quale il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo intentato dalla società di Fedez verso quella di Luis Sal. Questo, di conseguenza, ha tolto in maniera definitiva la possibilità al rapper di poter rimettere le mani sul podcast in seguito all’iniziale allontanamento durante il quale era stato disposto “il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario”.

Adesso sappiamo perciò che Muschio Selvaggio passa ufficialmente nella mani di Luis Sal e il rapper ha voluto commentare l’accaduto tramite un lungo post. Ha spiegato che insieme a Mr Marra hanno voluto rinunciare al contenzioso, evidenziando anche come i contenuti portati da Luis non corrispondono alla loro visione:

“Nelle scorse settimane, insieme a Mr Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le mostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal.

La sua gestione ha prodotto però dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio”.

In ultimo Fedez ha anche ringraziato tutti coloro che hanno collaborato al podcast, davanti e dietro la telecamera:

“Ringrazio tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo. Nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all’ultimo. È stato un viaggio fantastico durato 4 anni, grazie”.

Per Fedez si chiude così un capitolo della sua vita professionale. Ma siamo certi che lo vedremo presto con le mani in pasta in altri progetti.