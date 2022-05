1 Fedez bacia Tananai

Ieri sera Fedez ha tenuto un concerto insieme all’amico Tananai. Quest’ultimo si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Nonostante sia arrivato ultimo la sua reazione ha divertito molto il popolo del web e la sua sportività ha fatto sì che molti iniziassero ad apprezzarlo e seguirlo, oltre che per la sua musica.

Sul palco, a un certo punto, il rapper è saltato in braccio al cantante aggrappandosi con le gambe alla sua vita (QUI il video). Facendogli il cenno di girarsi verso di lui gli ha dato un bacio veloce sulle labbra, mandando la folla in visibilio. Nessuno, infatti, se lo aspettava. Finalmente i fan, dopo l’intervento che ha subito, hanno potuto rivederlo carico e pieno di energie durante un’esibizione. Lui stesso aveva rivelato che sarebbe tornato prestissimo sulle scene.

Bacio tra Fedez e Tananai

I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche sei mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento. Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino, a volte, è più forte di tutto. Ed eccomi qua a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia.

Tra le mani Fedez ha anche un nuovo progetto insieme a J-AX. Insieme, infatti, hanno annunciato un concerto di beneficenza volto a raccogliere fondi per “Together to go“, fondazione specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. Qui di seguito la lista degli ospiti, nella quale compare anche Tananai:

Tananai

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Ariete

Myss Keta

Nitro

Mara Sattei

Miles

Rose Villain

Tedua

Rosa Chemical

Beba

Paulo

Cara

Frada

MyDrama

Fedez e J-Ax hanno promesso anche una serie di ospiti speciali che non sono ancora stati rivelati. Il concerto si terrà a Milano il 28 giugno dalle ore 18:00. Le notizie non terminano qui…