A seguito del duetto ieri sera durante la serata cover al Festiva di Sanremo 2025, Fedez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Rai Radio 2. Ecco cosa ha detto il rapper dopo la performance in “Bella stron*a” con Marco Masini.

Le parole di Fedez

L’annuncio di Fedez alcune settimane fa ha spiazzato tutti. Il rapper aveva informato infatti che avrebbe duettato al Festival di Sanremo 2025 accanto a Marco Masini, sulle note di Bella stronza. Una notizia questa che ha sorpreso tutti e portato i più a pensare potesse esserci un riferimento chiaro all’ex moglie Chiara Ferragni.

A quanto pare però non sarebbe così, dato che poi si sarebbe scoperto che in realtà le barre scritte e pensate da Fedez sarebbero in realtà indirizzate ad Angelica Montini, noto a tutti che abbia avuto una relazione con il rapper. Adesso a seguito di tutto quello che si è verificato, il cantante ha deciso di cantare a gran voce i suoi pensieri in questo duetto.

Poco dopo la performance Fedez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo il duetto in diretta a Rai Radio 2. Cosa ha detto il rapper nel preciso? Ecco cosa ha raccontato ai microfoni della trasmissione radiofonica:

“Non potrei essere più felice di così, sono contentissimo. Devo ringraziare Marco, l’ho contattato io. Il testo che ho aggiunto l’ho scritto io, abbiamo deciso insieme solo dove inserirlo all’interno della canzone. […] L’ultima frase l’ho scritta perché era giusto così“.

Le barre pare sia palese siano dedicate ad Angelica Montini dunque, anche se non l’ha dichiarato espressamente, ma pare sembra essere proprio così. A dire la sua a proposito del duetto anche Marco Masini, che si è limitato invece a dire quanto segue: “Il senso del testo dall’inizio alla fine è preciso e a me ha commosso tantissimo. Abbiamo passato una notte in studio e ci siamo divertiti moltissimo a farlo“.

Il duetto intanto continua a far discutere, nonostante Fedez si sia piazzato bene in classifica.