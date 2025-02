Questa sera è andata in onda la quarta puntata di Sanremo 2025 ed è giunto il momento di scoprire la classifica completa. Ecco chi ha vinto.

Sanremo 2025, la classifica delle cover

Dopo tre giorni passati ad ascoltare le canzoni inedite dei Big in gara, questa sera è dedicata alle cover. La serata è apprezzata in tutta Italia e, come da regolamento divulgato dalla Rai, le votazioni non incideranno sulla classifica della competizione vera e propria. Si tratta, infatti, di una puntata a sé e i cantanti si sfideranno tra loro per poi scoprire alla fine chi vincerà.

Dopo tutta una serie di esibizioni che hanno fatto entusiasmare il pubblico e fatto andare in visibilio i social, quindi è arrivato il momento di scoprire la classifica con le prime dieci posizioni. Qui di seguito tutte le posizioni dalla decima

10. The Kolors con Sal Da Vinci

9. Clara con Il Volo

8. Elodie con Achille Lauro

7. Rocco Hunt con Clementino

6. Irama con Arisa

5. Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga

4. Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band

3. Fedez con Marco Masini

2. Lucio Corsi con Topo Gigio

1. Giorgia con Annalisa



Voi siete d’accordo con chi ha vinto la serata cover di Sanremo 2025?