Gossip

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

Non si placano i gossip su Fedez e Chiara Ferragni. Stando alle ultime indiscrezioni, il rapper e l’imprenditrice digitale avrebbero avuto una lite anche al compleanno di Leone.

Lite tra Fedez e Chiara Ferragni?

Sono ormai settimane che parliamo di Fedez e Chiara Ferragni. Sappiamo tutti che tra il cantante e l’influencer è in corso una profonda crisi e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due. Ciò nonostante, stando a quanto è emerso di recente, sembrerebbe che la coppia sia sempre più distante e che a oggi i rapporti siano più tesi che mai. Si mormora infatti che Federico e Chiara si sarebbero diffidati a vicenda e che dunque al momento non ci sarebbe un clima sereno tra loro. Nel mentre a breve è atteso l’arrivo del rapper a Belve e nel corso dell’intervista potrebbe accadere di tutto.

Qualche giorno fa intanto i Ferragnez hanno festeggiato il sesto compleanno di Leone e per l’occasione non è mancata una bellissima festa. Tuttavia in rete è trapelato un video che mostra il cantante e l’influencer all’uscita dal locale. Dalle immagini si nota come i due si ignorino completamente, al punto che l’imprenditrice corre via con i suoi figli senza nemmeno rivolgere parola a suo marito.

Adesso però emergono nuove indiscrezioni su quella serata. Stando a quanto riporta Amedeo Venza, che ha ricevuto una segnalazione, pare che tra Fedez e Chiara Ferragni ci sia stata una lite durante la festa di compleanno di Leone, che spiegherebbe dunque l’atteggiamento della coppia all’uscita dal locale.

Naturalmente precisiamo che si tratta di voci di corridoio. Non sappiamo infatti cosa sia accaduto in realtà tra Federico e Chiara, ma senza dubbio appare evidente a tutti che tra i due le tensioni sono sempre più forti. I fan intanto si augurano che la crisi possa essere superata e che i Ferragnez tornino più forti di prima.