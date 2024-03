Dalla cabina armadio…alla sedia! Fedez mostra la casa in cui ha vissuto dopo l’addio a Chiara

Social

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Fedez

Ironia e sarcasmo sui social da parte di Fedez, che mostra l’originale cabina armadio e la casa in cui vive dopo la profonda crisi con Chiara Ferragni.

La casa di Fedez

In queste settimane non si parla d’altro che di Fedez e di Chiara Ferragni. La crisi della coppia è uno degli argomenti più scottanti del momento. Qualsiasi loro dichiarazione, indiscrezione su presunte liti (e non solo) o movimento social è motivo di discussione. Le ultime storie pubblicate dal rapper nelle scorse ore, per esempio, rientrano in questa lista.

Su Instagram Fedez ha fatto sapere di aver trascorso del tempo in un appartamento prenotato grazie al portale statunitense Airbnb. Con la sua solita ironia e sarcasmo, il cantante ci ha scherzato un po’ su: “Caro Airbnb mi mancherai. Soprattutto questo lampadario di design, che sembra contenere nel suo interno dei peli. Mi hai insegnato che io di design non capisco proprio un c***o”.

La storia Instagram di Fedez

In un’altra storia postata sul suo account ufficiale, Federico ha mostrato anche la sua originale cabina armadio, utilizzata per l’occasione. Sempre con una punta ironica (ripensando forse a quella immensa presente nell’appartamento acquistato con Chiara Ferragni), Fedez ha scritto: “Cabina armadio di design fatta su misura. Già mi manchi”.

Instagram stories – Fedez

Probabilmente si è trattato quindi di un breve soggiorno da parte di Fedez in questo appartamento e a breve cambierà nuovamente location. Come riportato dal settimanale Oggi, che pare averlo intercettato, il rapper pare abbia trovato una nuova dimora nei pressi di Piazza Castello, a Milano. Alberto Dandolo ha riportato le dichiarazioni di Federico tra le colonne della rivista: “Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.”

Attendiamo dunque nuovi sviluppi e se Fedez mostrerà la sua nuova casa ai suoi fan.