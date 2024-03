Fedez ha trovato casa dopo la crisi con Chiara: “Un nido per vivermi i veri amori della mia vita, i miei figli”

Gossip

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

Fedez

Stando alle parole riferite proprio da Fedez al settimanale Oggi sembra che abbia trovato una nuova casa non lontana dai suoi figli. Ecco che cosa ha dichiarato il rapper il magazine.

Fedez ha trovato una nuova casa

Nella giornata di ieri abbiamo potuto vedere Fedez prendere parte al red carpet in vista al debutto della quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori su Prime Video. Nello stesso pomeriggio è stata diffusa anche l’indiscrezione secondo la quale il rapper e Chiara Ferragni si sarebbero diffidati a vicenda.

“Vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico”.

Per adesso non sappiamo quale sia la verità e i fan sperano che tra loro possa invece tornare il sereno. Tuttavia, in queste ore si è diffusa una nuova notizia: Federico ha trovato casa e lo ha dichiarato lui stesso al settimanale Oggi. A scriverlo sul sito della rivista è Alberto Dandolo, il quale riporta le parole del rapper:

“Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.”

L’abitazione di Fedez, che come rivela Oggi è un appartamento di 400 metri quadri, si trova in Piazza Castello. Di conseguenza non è troppo lontana alla casa che condivideva con Chiara Ferragni fino a poche settimane fa e per tale motivo vedrà con facilità i suoi amati figli, Leone e Vittoria.

Adesso possiamo solo attendere che Federico mostri la sua dimora sui social non appena si sentirà pronto. Noi tutti, intanto, continuiamo ad augurarci che con Chiara i rapporti possano distendersi e l’amore torno a regnare tra loro.