Un giovane fan canta “La noia” durante un instore, Angelina Mango resta senza parole

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Angelina Mango

Durante la data del suo instore a Nichelino, Angelina Mango ha fatto la conoscenza di un giovane fan, dalle doti canore piuttosto evidenti. L’artista è rimasta talmente tanto sorpresa dalla sua bravura, che ne ha condiviso un video sui social.

Angelina Mango resta senza parole davanti a un fan

L’inarrestabile dominio di Angelina Mango in ambito musicale, sta portando l’artista a dover partecipare a tanti eventi e incontri con i fan, come gli instore di queste settimane vista l’uscita del suo primo album Poké Melodrama. Un disco che sta già ottenendo risultati strepitosi.

Per tale ragione Angelina Mango sta promuovendo il suo progetto discografico con degli instore. Ieri per esempio è stata protagonista a Nichelino, in provincia di Torino e ha ricevuto tantissimo affetto da parte dei suoi sostenitori. Ma ne è rimasta colpita in particolare da uno.

Nel video QUI, condiviso dalla stessa Angelina Mango sui social, il bambino ha cantato a squarciagola La noia, brano vincitore del Festival di Sanremo. In quel momento la canzone era stata messa in sottofondo durante l’evento in questione.

Il giovane prodigio non ha potuto fare a meno di mettere alla prova le sue doti canore, lasciando sbalordita Angelina Mango. La cantante infatti non si sarebbe mai aspettata tale precisione e bravura da parte del bambino, ne è rimasta a bocca aperta persino. Ed è per questo che ha pubblicato la breve clip sui suoi account ufficiali. Qui un breve momento tratto dalle storie dell’artista dove sembra quasi incitare il suo fan e i presenti, piuttosto sorridente.

Storie Instagram di Angelina Mango

La scena è diventata virale sui social network. Lo stesso ragazzino mostrato nel video l’abbiamo già visto in un precedente instore, ovvero quello di Mida. Anche in quell’occasione l’ex allievo di Amici è stato rapito dal talento del suo fan e per Angelina è accaduto lo stesso.

E chissà che un giorno non ritroveremo anche lui nella scuola di Amici!